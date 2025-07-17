Suriye Ordusu Süveyda'dan Çekildi - Son Dakika
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Suriye Ordusu Süveyda'dan Çekildi

17.07.2025 12:40
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Suriye ordusu, Dürzi güçlerin kontrolüne geçen Süveyda'dan tamamen çekildi. Ateşkes sağlandı.

Suriye ordusunun, 5 gündür yerel silahlı gruplarla çatışmaların meydana geldiği Süveyda kentinden tamamıyla çekildiği bildirildi.

AA muhabirinin askeri kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Suriye ordusunun Süveyda kentinden tamamıyla çekildiği, kent merkezinin tamamıyla Dürzi güçlerinin kontrolüne girdiği aktarıldı.

Bölgedeki AA ekibi, ateşkesin ardından genel olarak sükunetin hakim olduğunu bildirdi.

Ordu birliklerinin kentten ayrılması AA tarafından görüntülenmişti.

Suriye yönetimi ile Süveyda ilindeki yerel silahlı gruplar ve ileri gelenler arasında yapılan anlaşmayla kentte ateşkes sağlanmıştı.

Süveyda'daki çatışmalar ve İsrail saldırıları

?Suriye'nin güneyindeki Süveyda ilinde 13 Temmuz'da Bedevi Arap aşiretleri ile Dürzi silahlı gruplar arasında küçük çaplı çatışmalar başladı.

Bölgeye sevk edilen Suriye güvenlik güçlerine, Dürzi grupların saldırılarında onlarca asker öldü.

Güvenlik güçleri ile yerel silahlı Dürzi gruplar arasındaki çatışmaların büyümesinin ardından taraflar arasında ateşkes sağlandı.

Ateşkes kısa sürede bozulurken İsrail ordusu, Suriye güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenledi.

Son olarak İsrail hava kuvvetleri, Suriye Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi, Genelkurmay Başkanlığı ve Savunma Bakanlığını vurdu.

Süveyda'da hükümet ile yerel gruplar arasında ateşkes yeniden sağlanırken İsrail savaş uçakları Şam ve Dera'ya saldırılar düzenledi.

Süveyda'daki çatışmalar ve İsrail saldırılarında yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Suriye Ordusu Süveyda'dan Çekildi - Son Dakika

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