Suriye, Petrol İthalat İhaleleri Açtı

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ŞAM, 21 Ocak (Xinhua) -- Suriye, ithalat verimliliğini artırmak ve rekabetçi bir ortam oluşturmak amacıyla petrol ve türevlerinin ithalatına yönelik kamu ihaleleri açtı.

Suriye devlet haber ajansı SANA'nın pazartesi günkü haberine göre Suriye'deki geçici hükümetin Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Gıyas Diyab, "Petrol sektörünü şeffaf bir hale getirerek halkın güvenini kazanmayı amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Diyab daha önce yaptığı açıklamada Suriye'nin en büyük petrol rafinerisi olan Baniyas Rafinerisi'nin ekipman bakımına girdiğini ve ham petrol sevkiyatının ardından ülkenin yakıt ihtiyacının karşılanmasına yardımcı olmak üzere üretime yeniden başlayacağını söylemişti.

Suriye'deki petrol sektörü, ülkeye uygulanan ve petrol türevlerinin temin edilmesini engelleyen yaptırımlar gibi çeşitli zorluk ve güçlüklerle karşı karşıya. Yerel basında çıkan haberlere göre Diyab, ekonomik hayatın yeniden canlanması için yaptırımların kaldırılması çağrısında bulundu.