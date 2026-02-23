Suriye, SDG Entegrasyonunu Tartıştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Suriye, SDG Entegrasyonunu Tartıştı

23.02.2026 00:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye Savunma Bakanlığı, SDG ile entegrasyon görüşmelerini gerçekleştirdi.

(ŞAM) - Suriye Arap Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ali el-Naasan'ın Şam'da Suriye Demokratik Güçleri (SDG) heyetiyle görüştüğünü açıkladı. Görüşmede, SDF unsurlarının Suriye Arap Ordusu bünyesine entegrasyonunun ele alındığı bildirildi.

Suriye Arap Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ali el-Naasan'ın başkent Şam'daki makamında SDG'den bir heyeti kabul ettiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre görüşmede, SDF güçlerinin Suriye Arap Ordusu tümenleri içerisindeki çeşitli tugaylara entegrasyonuna yönelik atılacak adımlar masaya yatırıldı. Tarafların ayrıca askeri konuşlandırma planları ile idari düzenlemelere ilişkin bir dizi başlığı değerlendirdiği bildirildi.

Kaynak: ANKA

Orta Doğu, Güvenlik, Suriye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suriye, SDG Entegrasyonunu Tartıştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fatih’te bulunan Hırka-i Şerif ziyarete açıldı Fatih'te bulunan Hırka-i Şerif ziyarete açıldı
Bu köyde ramazan ayında kimse evinde iftar yapmıyor Bu köyde ramazan ayında kimse evinde iftar yapmıyor
Akşam eve dönmedi, sık sık gittiği gölden acı haber geldi Akşam eve dönmedi, sık sık gittiği gölden acı haber geldi
Suriye hükümeti, Kamışlı Havalimanı’nın idaresini devraldı Suriye hükümeti, Kamışlı Havalimanı'nın idaresini devraldı
Galatasaray’dan TFF’ye çağrı: Kabul edilemez bir skandal Galatasaray'dan TFF'ye çağrı: Kabul edilemez bir skandal
İran yine karıştı: Ekonomik krizle başlayan protestolar yeniden alevlendi İran yine karıştı: Ekonomik krizle başlayan protestolar yeniden alevlendi

00:26
El Mencho’nun oğlununun yakalanma görüntüleri yayınlandı
El Mencho'nun oğlununun yakalanma görüntüleri yayınlandı
23:27
Sergen Yalçın maç sonunda açıkladı: 6-8 hafta forma giyemeyecek
Sergen Yalçın maç sonunda açıkladı: 6-8 hafta forma giyemeyecek
22:52
Çetenin gözü döndü Havalimanını böyle bastılar
Çetenin gözü döndü! Havalimanını böyle bastılar
22:35
İşte Meksika’dan görüntüler Polisleri öldürüp yol kenarına attılar
İşte Meksika'dan görüntüler! Polisleri öldürüp yol kenarına attılar
22:10
Kartel liderinin öldürüldüğü Meksika karıştı, gazeteci Cüneyt Özdemir ülkede mahsur kaldı
Kartel liderinin öldürüldüğü Meksika karıştı, gazeteci Cüneyt Özdemir ülkede mahsur kaldı
22:08
Meksika’da kartel lideri öldürülünce ülke yangın yerine döndü Şiddetli çatışmalar yaşanıyor
Meksika'da kartel lideri öldürülünce ülke yangın yerine döndü! Şiddetli çatışmalar yaşanıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2026 01:31:13. #.0.4#
SON DAKİKA: Suriye, SDG Entegrasyonunu Tartıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.