Suriye Ulusal Diyalog Konferansı\'na Destek

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Katar ve Kuveyt, Suriye Ulusal Diyalog Konferansı'nın düzenlenmesini memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, ülkenin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duyulması gerektiğini bildirdi.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, konferans, "uzlaşı, birlik ve hukuk devleti ile kurumların inşasına yönelik önemli bir adım" olarak değerlendirildi.

Ülkelerinin geleceğinin şekillendirilmesinde kararın Suriyelilerin elinde olduğu vurgulanan açıklamada, sivil barışı, güvenliği ve istikrarı pekiştirmek için silahın devletin tekelinde olmasının ve profesyonel bir ulusal ordu kurmanın önemine işaret edildi.

Açıklamada ayrıca, Katar'ın Suriye'nin egemenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğünün yanı sıra halkının özgürlük, kalkınma ve refah arzularını tam desteklediği yinelendi.

Kuveyt Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da konferansın "Suriye halkının özlem ve umutlarının gerçekleşmesine" katkıda bulunacağının umut edildiği aktarıldı.

Açıklamada, Kuveyt'in Suriye'nin birliğini, güvenliğini, bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü desteklediği vurgulandı.

Suriye Ulusal Diyalog Konferansı

Başkent Şam'da 600'den fazla davetlinin katılımıyla düzenlenen Ulusal Diyalog Konferansı'nda, ülkenin parçalanmasına veya herhangi bir toprağından vazgeçilmesine karşı çıkılması ve İsrail'in, Suriye'nin egemenliğine açık bir saldırı olan ihlal ve işgalinin sona erdirilmesi konuları öne çıktı.

İsrail'in Suriye'nin egemenliğine yönelik saldırılarının kınandığı ve ihlallerin, ülkenin egemenliğine açık bir saldırı olduğu vurgulanan Ulusal Diyalog Konferansı kapanış bildirisinde, geçiş sürecinde anayasal boşluğu dolduracak geçici bir anayasal bildirgenin ilan edilmesi, geçici yasama meclisi kurulması ve kalıcı anayasa taslağı için bir komisyon oluşturulması gerektiği kaydedildi.

Ayrıca, ifade özgürlüğünün güvence altına alınması, kadın haklarının korunması, nefret söylemi ve intikamcı yaklaşımların reddedilmesi gerektiğine dikkati çekildi.

Ekonomik kalkınmanın hızlandırılması için yaptırımların kaldırılması çağrısının yapıldığı bildiride, kamu kurumlarındaki reform ve eğitim sisteminin geliştirilmesinin önemi vurgulandı.

Konferans kapsamında geçiş döneminde adalet, yeni anayasa, kurumların yeniden inşası ve reformu, kişisel özgürlükler, sivil toplum kuruluşların önemi ile ekonomi başlıklarıyla 6 çalıştay düzenlendi.

Konferans öncesinde 30'dan fazla toplantı düzenleyen Hazırlık Komitesi, ülkenin farklı illerinde 4 binden fazla kişiyle istişareler gerçekleştirmişti.

Şam'daki Halk Sarayı'nda sabah başlayan ve gün boyu farklı çalıştayların yapıldığı konferansın kapanış törenine Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile hükümet yetkilileri de katılmıştı.