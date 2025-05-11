Suriye ve BAE Liderlerinden İkili İlişkiler Görüşmesi

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın telefon görüşmesinde, ikili ilişkilerin ele alındığı bildirildi.

Suriye Cumhurbaşkanlığının sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile BAE Devlet Başkanı Al Nahyan telefonda görüştü.

Görüşmede ikili ilişkilerin geliştirilmesinin yanı sıra bölgesel konular ele alındı.

İki ülke arasındaki koordinasyonun önemine dikkati çeken Şara, Abu Dabi'ye, Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğüne yönelik tutumundan dolayı teşekkür etti.

BAE Devlet Başkanı Al Nahyan??????? de Suriye halkıyla dayanışma içinde olduklarını belirterek, Şam'la ekonomik ilişkileri genişletmeyi istediklerini vurguladı.