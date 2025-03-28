Suriye ve Lübnan'dan Tarihi Anlaşma - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Suriye ve Lübnan'dan Tarihi Anlaşma

Suriye ve Lübnan savunma bakanları, Suudi Arabistan'da sınırları belirleyen anlaşma imzaladı.

28.03.2025 10:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye ve Lübnan savunma bakanlarının, Suudi Arabistan'da bir araya gelerek iki ülke arasındaki sınırları belirlemeye dair bir anlaşmayı imzaladıkları bildirildi.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, Cidde kenti, Suriye ve Lübnan savunma bakanlarının liderlik ettiği bir toplantıya ev sahipliği yaptı.

Suriye Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra ile Lübnan Savunma Bakanı Michel Menassa'nın başkanlığındaki heyetler toplantısına, Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid bin Selman da katıldı.

Suriye ile Lübnan arasında güvenlik ve istikrarı güçlendirme yönündeki ortak konuların ele alındığı toplantıda, "iki ülke arasındaki sınırları belirlemeye dair stratejik öneme sahip" bir anlaşma imzalandı.

İki ülke arasında çeşitli alanları kapsayan hukuki ve ihtisas komitelerinin oluşturulmasını da içeren anlaşma, sınır hattında olabilecek gelişmeler başta olmak üzere Suriye ile Lübnan arasındaki güvenlik ve askeri zorluklara karşı koordinasyon mekanizmasını aktif hale getirmeyi de kapsıyor.

Suriye ve Lübnan savunma bakanları ayrıca, ileride Suudi Arabistan'ın ev sahipliğinde gerçekleşecek toplantıları sürdürme konusunda mutabık kaldı.

SPA haberinde, Suudi Arabistan'ın Suriye ve Lübnan'da istikrara her türlü desteği verdiğine vurgu yapıldı.

Lübnan, 2011 yılında İsrail ve Suriye ile deniz sınırlarını tek taraflı olarak çizme girişiminde bulunmuştu.

Ancak o zamanki Şam yönetimi, Lübnan'ın bu adımına karşı Birleşmiş Milletler'e başvurarak itiraz etmiş ve konuyla ilgili bugüne kadar herhangi bir adım atılmamıştı.

Lübnan-Suriye sınırında yaşanan son olaylar

Suriye resmi ajansı SANA'nın, 16 Mart'ta Savunma Bakanlığı Medya Ofisine dayandırdığı haberinde, Hizbullah mensuplarının Suriye ordusuna ait 3 askeri pusuya düşürdükten sonra Lübnan'a kaçırdığı belirtilmişti.

Haberde, Hizbullah mensuplarının Lübnan'a kaçırdıkları Suriyeli askerleri infaz ettikleri aktarılmıştı.

Hizbullah ise Suriye-Lübnan sınırında yaşanan olaylarla hiçbir ilgilerinin olmadığını savunmuştu.

Suriye ordusunun sınır hattında 3 askerinin öldürülmesinin ardından, Lübnan'ın doğusundaki sınır hattında karşılıklı top ve roket atışları yapılmıştı.

Suriye ve Lübnan savunma bakanları, 17 Mart'ta yaptıkları telefon görüşmesinin ardından ateşkes ve sınır hattında gerilimi önleme konusunda mutabık kaldıklarını açıklamıştı.

İki ülkenin savunma bakanları, 26 Mart'ta Şam'da sınırla ilgili bir görüşme gerçekleştireceklerdi ancak Suriye'nin talebi üzerine söz konusu görüşmenin ertelendiği belirtilmişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Suudi Arabistan, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, Savunma, Güncel, Lübnan, Suriye, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suriye ve Lübnan'dan Tarihi Anlaşma - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Akıllı telefonlarla ilgili yeni düzenleme Haziran ayında yürürlüğe girecek Akıllı telefonlarla ilgili yeni düzenleme! Haziran ayında yürürlüğe girecek
Uludağ faciasında otelin müdürü gözaltına alındı Uludağ faciasında otelin müdürü gözaltına alındı
Bu araştırma çok konuşulur İşte Türkiye’de Ramazan ayı boyunca oruç tutanların oranı Bu araştırma çok konuşulur! İşte Türkiye'de Ramazan ayı boyunca oruç tutanların oranı
Acun Ilıcalı’dan sitem dolu sözler: Benim için tam bir hayal kırıklığı oldu Acun Ilıcalı'dan sitem dolu sözler: Benim için tam bir hayal kırıklığı oldu
RTÜK’ten tarihi ceza Sözcü TV’de 10 gün boyunca yayın duracak RTÜK'ten tarihi ceza! Sözcü TV'de 10 gün boyunca yayın duracak
Kaleciler yandı Futbola tam 7 yeni kural geldi Kaleciler yandı! Futbola tam 7 yeni kural geldi
İmamoğlu’nun avukatının neden gözaltına alındığı belli oldu İmamoğlu'nun avukatının neden gözaltına alındığı belli oldu
Memur emeklilerine çifte müjde Memur emeklilerine çifte müjde
7,7’lik deprem Bangkok’taki gökdeleni saniyeler içinde yerle bir etti 7,7'lik deprem Bangkok'taki gökdeleni saniyeler içinde yerle bir etti
973 bin liralık hayali iftarın faturası belediye kasasından ödendi 973 bin liralık hayali iftarın faturası belediye kasasından ödendi
Myanmar’da 7,7 büyüklüğünde deprem Myanmar'da 7,7 büyüklüğünde deprem

11:18 İmamoğlu’nun avukatının neden gözaltına alındığı belli oldu İmamoğlu'nun avukatının neden gözaltına alındığı belli oldu
10:42 Memur emeklilerine çifte müjde Memur emeklilerine çifte müjde
10:09 7,7’lik deprem Bangkok’taki gökdeleni saniyeler içinde yerle bir etti 7,7'lik deprem Bangkok'taki gökdeleni saniyeler içinde yerle bir etti
09:45 973 bin liralık hayali iftarın faturası belediye kasasından ödendi 973 bin liralık hayali iftarın faturası belediye kasasından ödendi
09:44 Myanmar’da 7,7 büyüklüğünde deprem Myanmar'da 7,7 büyüklüğünde deprem
15:27 Kaleciler yandı Futbola tam 7 yeni kural geldi Kaleciler yandı! Futbola tam 7 yeni kural geldi
15:24 RTÜK’ten tarihi ceza Sözcü TV’de 10 gün boyunca yayın duracak RTÜK'ten tarihi ceza! Sözcü TV'de 10 gün boyunca yayın duracak
15:23 Acun Ilıcalı’dan sitem dolu sözler: Benim için tam bir hayal kırıklığı oldu Acun Ilıcalı'dan sitem dolu sözler: Benim için tam bir hayal kırıklığı oldu
15:23 Bu araştırma çok konuşulur İşte Türkiye’de Ramazan ayı boyunca oruç tutanların oranı Bu araştırma çok konuşulur! İşte Türkiye'de Ramazan ayı boyunca oruç tutanların oranı
15:02 Uludağ faciasında otelin müdürü gözaltına alındı Uludağ faciasında otelin müdürü gözaltına alındı
14:58 Akıllı telefonlarla ilgili yeni düzenleme Haziran ayında yürürlüğe girecek Akıllı telefonlarla ilgili yeni düzenleme! Haziran ayında yürürlüğe girecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2025 12:00:28. #7.13#
SON DAKİKA: Suriye ve Lübnan'dan Tarihi Anlaşma - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement