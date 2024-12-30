Suriye ve Ukrayna Yeni İşbirliği Başlatıyor - Son Dakika
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Suriye ve Ukrayna Yeni İşbirliği Başlatıyor

Suriye Dışişleri Bakanı, Ukrayna ile çeşitli alanlarda işbirliği yapacaklarını duyurdu.

30.12.2024 17:18
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Suriye geçici hükümetinin Dışişleri Bakanı Esaad Hasan Şeybani, yeni dönemde Ukrayna ile çeşitli alanlarda işbirliği yapacaklarını söyledi.

Dışişleri Bakanı Şeybani, başkent Şam'da Ukraynalı mevkidaşı Andrii Sybiha ile bir araya geldi.

İkili, görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenledi.

Şeybani, yaptığı açıklamada, "Yeni Suriye'de Sayın Bakan Sybiha'ya hoş geldiniz diyorum. Suriye bugün tüm Arap ve yabancı heyetleri memnuniyetle karşılıyor. Suriye yeni tarih yazıyor, yeni ilişkiler kuruyor. Eski rejim döneminden kalma bir kopukluk sayfasını kapatıyor." ifadelerini kullandı.

Suriye ve Ukrayna halklarının aynı tecrübeyi ve acıları yaşadığını vurgulayan Şeybani, "Ukrayna ile siyasi, ekonomi ve toplumsal alanlarda işbirliğimiz olacak. Ukrayna ile bilimsel alanda da yeniden ilişkilerimiz olacak." diye konuştu.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Sybiha, Şam'daki resmi temaslarında bugün yeni yönetimin lideri Ahmed Şara ile görüşmüştü.

Kaynak: AA

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