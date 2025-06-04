Suriye ve Ürdün'den İşbirliği Görüşmesi

Suriye Geçiş Hükümeti Sosyal İşler ve Çalışma Bakanı Hind Kabawad, Ürdün Çalışma Bakanı Halid el-Bekkar ile İsviçre'nin Cenevre kentinde bir araya geldi.

Suriye resmi ajansı SANA'nın haberine göre Bakan Kabawad, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından düzenlenen 113. Uluslararası Çalışma Konferansı'na katılmak üzere İsviçre'nin Cenevre kentine gitti.

Kabawad, Ürdünlü mevkidaşı Bekkar ile oturum arasında bir araya gelerek çalışma hayatına dair işbirliği imkanlarını ele aldı.

İki bakan görüşmede sosyal güvenlik, istihdam alanında tecrübe paylaşımı, gençlerin rehabilitasyonu ve istihdam olanaklarının artırılması gibi konularda işbirliğini geliştirme yollarını değerlendirdi.

Görüşmede ayrıca denetim mekanizmalarının güçlendirilmesi, işçilerin taleplerinin dijital ortamda değerlendirileceği bir sistemin hayata geçirilmesi ve özel sektör işbirliğinde, iş piyasasının talep ettiği niteliklere uygun gençleri yetiştirecek eğitim kurumlarının kurulması gibi konular tartışıldı.