Suriye'ye Dönüş: Reyhanlı'dan Vatan Hasreti - Son Dakika
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Suriye'ye Dönüş: Reyhanlı'dan Vatan Hasreti

Suriye\'ye Dönüş: Reyhanlı\'dan Vatan Hasreti

Reyhanlı'daki Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan dönüş yapan Suriyeliler, vatan özlemlerini ve Türkiye'deki anılarını paylaştı. 12 yaşındaki Rimas Tahnan, okul arkadaşlarından aldığı hediyelerle onları hatırlayacağını belirtti. Zekeriya Hac Kadi ise 12 yıl sonra Suriye'ye döndüğünü ve Türkiye'yi çok sevdiğini ifade etti.

04.01.2025 11:05  Güncelleme: 11:07
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HATAY'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan, ailesiyle birlikte ülkesine giden Suriyeli Rimes Tahnan (12), "Okulda arkadaşlarım bana hediyeler verdi. Onlardan ayrıldığım için çok üzüldüm, çok ağladım" dedi.

Suriye'deki 61 yıllık Baas rejiminin yıkılmasının ardından, Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin vatan özlemiyle ülkelerine dönüşü devam ediyor. Reyhanlı'da Fatih Aliye Müderris Ortaokulu 3'üncü sınıf öğrencisi Rimas Tahnan da ülkesine döndü. Babasının daha önce gittiğini belirten Tahnan, "Ailemle birlikte Humus'a gidiyoruz. Burada okulda arkadaşlarım bana parti yaptı ve hediyeler verdi. Onlardan ayrıldığım için çok üzüldüm, çok ağladım. Bana verdikleri hediyelere bakarak onları hatırlayacağım" diye konuştu.

'SURİYE, BENİM VATANIM'

Ülkesine dönen Zekeriye Hac Kadi (25) ise 12 yıl Türkiye'de yaşadığını artık Suriye'de dönme zamanının geldiğini söyleyerek, " İstanbul'daydım. Yaşım 25, artık misafirlik bitti. Sonuçta Suriye benim vatanım, gidiyorum. Küçüklüğüm Türkiye'de geçti. Türkiye'yi ve sizleri çok sevdim. Türkiye'ye teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: DHA

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