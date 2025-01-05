Suriye'ye Yardım Konvoyları Gönderildi

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Suriye'nin 8 Aralık 2024'te Esed rejiminden kurtarılmasının ardından halkın ihtiyaçlarını karşılamak üzere Suudi Arabistan ve Ürdün'den insani yardım gönderildiği belirtildi.

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'da yer alan haberde, Suudi Arabistan'a ait 60 yardım tırının Ürdün'ün Cabir Sınır Kapısı'ndan Suriye'ye giriş yaptığı kaydedildi.

Suudi Arabistan yardım tırlarının yanı sıra yardım malzemesi taşıyan 6. uçağın Riyad'daki Kral Halid Havalimanı'ndan Şam Havalimanı'na doğru yola çıktığı bildirildi.

Ürdün Haşimi Hayır Kurumundan yapılan açıklamada da Kral 2. Abdullah'ın talimatıyla kardeş Suriye halkına destek kapsamında Suriye'ye insani yardım konvoyu gönderildiği aktarıldı.

Ürdün'den Suriye'ye 300 tonluk yardım malzemesi gönderildiği bilgisine yer verilen açıklamada, yardım malzemelerinin Suriye'nin tüm bölgelerine ulaştırılmak üzere Suriye Kızılayına teslim edileceği belirtildi.

Dünya Bankası 25 Mayıs 2024'te yayınladığı raporda, Suriyelilerin yüzde 27'sinin, yani yaklaşık 5 milyon 700 bin kişinin aşırı yoksulluk içinde yaşadığı bildirilmişti.