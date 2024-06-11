Suriyeli gençler, meslek edindirme merkezi sayesinde hayata hazırlanıyor - Son Dakika
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Suriyeli gençler, meslek edindirme merkezi sayesinde hayata hazırlanıyor

Suriyeli gençler, meslek edindirme merkezi sayesinde hayata hazırlanıyor

Suriye'nin İdlib kentindeki Beşşar Esed rejim güçlerinin saldırılarından kaçan gençlere meslek edindirme eğitimleri veren Ataa İnsani Yardımlaşma Derneği, kuaförlükten tesisatçılığa kadar çeşitli alanlarda eğitim programları sunuyor. 4 yılda 452 kursiyer mezun olan dernek, gençlere iş hayatına adım atmaları için destek sağlıyor. Eğitim merkezinde edinilen mesleklerle gençler, hayallerini gerçekleştirme imkanı buluyor.

11.06.2024 11:15
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MEHMET BURAK KARACAOĞLU - Suriyeli sivil toplum kuruluşlarından Ataa İnsani Yardımlaşma Derneği, Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib'de Beşşar Esed rejim güçlerinin saldırılarından kaçan gençleri, 4 yıl önce açtığı meslek edindirme merkezinde kuaförlükten tesisatçılığa kadar çeşitli eğitim programlarıyla hayata hazırlıyor.

Ataa İnsani Yardımlaşma Derneği, İdlib'in kuzeyindeki Atme kasabasında 4 yıl önce inşa ettiği meslek edindirme merkezinde, yerlerinden edilen gençlere kuaförlük, güneş enerjisi bakımı, cep telefonu tamiri ve elektrik tesisatı gibi alanlarda eğitim programları veriyor.

Dernek iş piyasasına usta yetiştiriyor ve gençlere sürdürülebilir bir gelir sağlayacak meslek edinme fırsatları sunuyor. Merkezin açıldığı 2020'den bu yana 452 kursiyer mezun olup iş hayatına adım attı.

"Meslek sahibi oldum"

2019'da Esed rejimi tarafından Gab Ovası'nda yerinden edilen Hüseyin Muhsin, AA muhabirine, Atme'de ilk geldiği günlerde ailesini geçindirmek için 6 ay çeşitli sektörlerde çalıştığını anlattı.

Ataa Meslek Edinme Merkezinin açtığı eğitimleri duyduktan sonra kayıt yaptırdığını ifade eden Muhsin, cep telefonu tamiri kursunu seçtiğini ve kursu bitirerek meslek sahibi olduğunu söyledi.

Çadır kamplar bölgesinde iş bulmanın zor olduğunu belirten Muhsin, "Kursta 6 ay boyunca günlük 6 saat telefon tamiri eğitimi aldım. Eğitimi başarıyla tamamladım."dedi.

Kursu bitirdikten sonra telefon tamiri ve bakımı yapılan bir dükkan açtığını ifade eden Muhsin, "Başlangıçta bir dizi zorluklarla karşılaştım. Ama azimle devam ettim ve istediğimi elde ettim. Şimdi kendi işimi yapıyorum. Zor koşullara rağmen günlük geçimimi sağlayabiliyorum." ifadelerini kullandı.

"Her eğitim programı 100 saat sürüyor"

Ata Meslek Edinme Merkezi Müdürü bilgisayar mühendisi Mahmud el-Kadur, merkezden son 4 yılda 452 kursiyerin mezun olduğunu bildirdi.

Merkezde erkek kuaförlüğü, güneş enerjisi bakımı, cep telefonu tamiri ve elektrik tesisatı gibi eğitim programları verildiğini ifade eden Kaddur, "Hedef kitle özellikle 18 ile 30 yaş arasındaki gençlerden seçildi. Her eğitim programı 100 saat sürüyor. Yüksek kalite standartlarına uygun eğitim paketleri hazırlıyoruz." dedi.

Bölgede işsizlikle mücadele ve piyasanın ihtiyacını karşılamak için bu mesleklerin seçildiğini belirten Kaddur, iç savaş nedeniyle eğitimlerini bitiremeyen çok sayıda gencin işsiz olduğunu kaydetti.

"Gençlere hayallerini gerçekleştirme imkanı sunuyoruz"

Eğitim merkezinde edinilen mesleklerle gençlerin hayatta doğru adım atabilmeleri için gerekli araçları sağlamaya çalıştıklarını anlatan Kaddur, "Mezun olan gençlere gerekli ekipman desteği veriyoruz. Zorla yerlerinden edilen gençler, bizden mezun olduktan sonra piyasanın taleplerine uygun olarak iş bulma şansı yakalıyorlar. Gençlere hayallerini gerçekleştirme imkanı sunuyoruz." diye konuştu.

Ataa İnsani Yardım Derneği, Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine 2013 yılından bu yana barınma, gıda, eğitim, sağlık ve mevsimlik projeler olmak üzere toplam beş ana alanda çalışmalar yürütüyor.

Kaynak: AA

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