Suriyeli Kadınlardan Rejim Karşıtı Direniş

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Suriye'de devrik lider Beşşar Esed'in başında olduğu Baas rejimine karşı birçok Suriyeli kadın uzun yıllar süren mücadelede kilit rol oynadı.

Esed liderliğindeki rejimin insan hakları ihlalleri ve baskılarına karşı, Suriye halkının mücadelesi yıllar öncesine dayanırken 2011'de patlak veren iç savaşla birlikte Fadva Süleyman, May Skaf, Assala Nasri, Razan Zeitouneh ve Ghalia Rahhal gibi bazı Suriyeli kadın sanatçılar, aktivistler ve insan hakları savunucuları da "direnişin" sembol isimleri haline geldi.

Yüz binlerce Suriyelinin hayatını kaybetmesi, işkence görmesinin yanı sıra milyonlarca kişinin yerinden edilmesi ve komşu ülkelere sığınmasıyla sonuçlanan iç savaş ve bu süreçteki mücadelede rejimde görevli eski bürokratlar, askerler ve diplomatlarla akademisyenler, gazetecilerin aralarında olduğu farklı kesimler rejime karşı çeşitli yöntemlerle muhalefetini yürüttü.

Suriyeli kadın sanatçı, aktivist ve insan hakları savunucuları da düzenledikleri protesto, yürüyüş, konferanslarla; yayımladıkları dergi, gazete ve yazılarıyla ya da çektikleri film ve belgesellerle birçok farklı alanda rejime karşı faaliyetlerde bulunarak, itirazlarını uluslararası kamuoyunu duyurmaya çalıştı.

Rejime karşı mücadelenin sembol ismi Fadva Süleyman

Esed liderliğindeki Baas rejimine karşı çok sayıda kadın mücadele yürütürken bunlardan öne çıkanı oyuncu, dublaj sanatçısı ve aktivist Süleyman oldu.

17 Mayıs 1970'te Halep'te dünyaya gelen Fadva Süleyman, Esed'e karşı düzenlenen protestolara öncülük ederek direnişin en tanınmış kadın simalarından biri haline geldi.

Suriye'deki karışıklıkların ardından Fransa'da sürgün hayatı yaşayan Süleyman, 17 Ağustos 2017'de 47 yaşında Paris'te kanser nedeniyle hayatını kaybetti.

May Skaf, rejim karşıtı halk ayaklanmasına destek veren ilk kadın sanatçılardan

Suriye'de rejim karşıtı halk ayaklanmasına destek veren ilk kadın sanatçılardan May Skaf da bu mücadelenin simge isimleri arasına adını yazdırdı.

Dizi ve tiyatro oyuncusu Skaf, 2011 yılında rejime karşı başlatılan halk gösterilerine katıldı.

Skaf, 2011-2013 yıllarında rejim tarafından birkaç kez tutuklandıktan sonra Paris'e göçtü.

Yurt dışından da Suriye halkına ve muhaliflere desteğini sürdüren Skaf, Suriyeliler tarafından en çok sevilen rejim karşıtı sanatçılar arasında yer alarak sembol haline geldi.

Skaf, 28 Temmuz 2018'de Fransa'nın başkenti Paris'te yaşamını yitirdi.

Suriye'deki özgürlük mücadelesinde ünlü şarkıcı Assala Nasri öne çıkan isimlerden oldu

Şam'da 15 Mayıs 1969'da doğan Nasri, Suriye'deki özgürlük mücadelesinin başlangıcından bu yana, Suriye halkına desteği ve Esed'e karşı tutumuyla biliniyor.

Nasri, iç savaşa yönelik insani bir tutum sergilerken sosyal medya hesabında yaptığı açıklamalarda da Suriye halkının yaşadığı zorluklara dikkati çekti.

Birleşmiş Milletlerin (BM) düzenlediği Dünya Barış Günü kapsamında şarkılar söyleyen Nasri, müzik yoluyla barışı inşa ettiği için 18 Eylül 2014 tarihinde MasterPeace ödülünü aldı.

Kadın muhaliflerden insan hakları avukatı Zeitouneh'in akıbeti meçhul

Kaderine terk edilmiş Suriyeliler için bir dönem adaletin sembolü olarak gösterilen insan hakları savunucusu avukat Razan Zeitouneh da önde gelen Suriyeli kadın muhalifler arasında tanınan isimlerden biri.

2001'de siyasi tutukluları savunan avukatlar ekibinin üyesi olan Zeitouneh, Suriye İnsan Hakları Derneği'nin (HRAS) kurucuları arasında yer aldı.

Suriye'deki insan hakları ihlallerini belgeleyen 29 Nisan 1977 doğumlu Zeitouneh, Esed rejimi tarafından "ajan" ilan edilmesinin ardından 2013'te kaçırıldı. Rejim karşıtı tutumuyla bilinen Zeitouneh'in akıbeti bilinmezken öldürülmüş olabileceği belirtiliyor.

Aktivist ve insan hakları savunucusu Rahhal de rejime karşı mücadele rol aldı

Esed rejimine karşı mücadeleye katılan isimler arasında 1974 yılında Rakka'da doğan aktivist ve insan hakları savunucusu Ghalia Rahhal de yer alıyor.

Rahhal, Esed'e karşı direnişe katılmadan önce kuaförlük yaparken insan hakları mücadelesi kapsamında Suriyeli kadınları güçlendirmek için Mazaya Örgütü'nü kurdu.

Direnişe insani yardım faaliyetleri, konferanslar ve kurslarla destek veren Rahhal, Esed rejiminin baskıları sonucu ülkesini terk ederek Almanya'ya yerleşti.

Rahhal, direnişle birlikte giriştiği insani yardım çalışmaları ve Suriye'deki kadınları desteklemeye yönelik girişimleriyle tanınıyor.