Suriyeli Öğrencilerden Yeniden İnşa Mesajı

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İZÜ) mezunu Suriye Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanlığı Avrupa Dairesi Müdürü Muhammed Bera Şukri, Türkiye'deki Suriyeli öğrencilerin günü geldiğinde ülkesinin yeniden inşasına katkı sunacağını bildirdi.

İZÜ'den yapılan açıklamaya göre, Şukri'nin üniversite aracılığıyla Türkiye'de eğitim gören Suriyeli öğrencilere hitaben hazırladığı video mesaj yayımlandı.

Kendisi de aynı üniversiteden mezun olan Şukri, mesajında, üniversiteye ve Türkiye'ye duyduğu minnettarlığı dile getirerek, eğitimin ve bilginin Suriye'nin yeniden inşasında temel rol oynayacağını söyledi.

Suriye halkının yıllardır süren zorluklar karşısında verdiği mücadeleyi aktaran Şukri, Esed rejiminin cehaleti halkın iradesini bastırmak için silah gibi kullandığına dikkati çekti.

Şukri, Suriye'de özgürlük ve adalet talebiyle ayaklanan halka ve zaferde payı bulunan herkese teşekkür ederek, "Ülkemizin salih evlatlarına, ilim talebelerine sesleniyorum. Büyük fedakarlıklar ve mücadelelerle özgürlüğüne kavuşan vatanımızın yeniden inşasına katkıda bulunma zamanı geldi." ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhuriyeti yöneticilerine ve halkına Suriyelilere gösterilen destek ve misafirperverlik için minnettar olduğunu aktaran Şukri, Suriyeli öğrencilere şöyle seslendi:

"Derler ki 'İlim, direksiz evleri yükseltir. Cehalet ise şeref ve cömertlik evlerini yıkar.' Çalışkan ve azimli olun. Bilgi ve emeğin mesajını taşıyın. Ülkenizi en iyi şekilde temsil edin. Unutmayın ki günü geldiğinde ellerinizle ve zihinlerinizle ülkenizin yeniden inşasına katkı sunacaksınız. Bize layık bir Suriye'yi inşa etme sorumluluğunun bilincinde bireyler olmanızı diliyorum."