Suriyeliler Bayramda Ülkelerine Dönüyor

İç savaş sırasında Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında ülkelerine dönüşü Kurban Bayramı arifesinde de sürüyor.

Kilis'teki Öncüpınar Gümrük Kapısı'na gelen Suriyeliler, Gönüllü Geri Gönderme Birimindeki işlemlerinin ardından ülkelerine gidiyor.

Ülkesine dönmek üzere Öncüpınar Gümrük Kapısı'na gelen Nedal Ali (20), iç savaş nedeniyle Türkiye'ye sığındığını belirterek, "Türkiye'yi çok sevdik size teşekkür ederiz. Ülkemizde savaş bitti ve artık ülkemize döneceğiz." dedi.

Kurban Bayramı'nı ülkesinde geçireceği için mutlu olduğunu dile getiren Nağem Elali (12) ise "5 yıl önce Türkiye'ye geldim. Kurban Bayramı'nı ülkemde geçireceğim için çok mutluyum. Türk halkına çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.