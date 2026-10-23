Suriyeliler Kuneytra\'da İsrail ihlallerini protesto etti, anne oğullarını istedi

Suriyeliler, Suriye'nin çeşitli kentlerinde İsrail ordusunun ülkenin güneyindeki saldırılarını ve ihlallerini protesto etti.

Suriyeliler, Kuneytra, Humus, Rakka, İdlib, Dera ve başkent Şam'da gösteriler düzenledi.

Kuneytra iline bağlı Han Arnabe beldesinde bir araya gelen Suriyeliler, İsrail güçlerinin sınır bölgelerine düzenlediği baskınların sürmesini protesto etti.

Arapça ve İngilizce "Özgür dünya, İsrail'in suçları karşısında sessiz kalmamalı", "Kuneytra direnişin toprağıdır" ve "İsrail'in baskınlarına hayır, güvenliğe ve barışa evet" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, İsrail'in ihlal ve saldırılarına karşı uluslararası toplumun sessizliğini korumasına da tepki gösterdi.

"Çocuklarımın bana geri dönmesini istiyorum"

Gösteriye katılan Reşa Hasan Zeytun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail güçlerince alıkonulan ikiz oğulları Muhammed Mutasım Mervad ve Mahmud'un serbest bırakılmasını ve İsrail güçlerinin Suriye topraklarından çekilmesini talep etti.

Zeytun, oğullarının 17 Eylül'de evlerinden alıkonulduğunu ve aradan 1 yıl 2 ay geçmesine rağmen kendilerinden hiçbir haber alamadığını söyledi.

Oğullarının yetim olduğunu dile getiren Zeytun, "Ben çocuklarımı istiyorum. Onlardan başka kimsem yok. Gitmediğim, başvurmadığım hiçbir yer kalmadı." dedi.

Zeytun, çocuklarının serbest bırakılması için uluslararası kuruluşlara, Kızılhaç'a ve Birleşmiş Milletlere başvurduğunu, Suriyeli üst düzey yetkililerle de temasa geçtiğini anlattı.

İsrail güçlerinin Suriye topraklarından çekilmesini isteyen acılı anne, "Burası bizim ülkemiz, bizim toprağımız. Onların değil." ifadesini kullandı.

"Kuneytra ve Golan Suriye'nindir"

Suriye Çerkez Derneği Başkanı Hişam Kat da İsrail ordusunun ildeki sınır köylerine yönelik ihlallerine tepki gösterdi.

Kat, İsrail'in müdahalelerinin insan haklarını ihlal ettiğini ve Birleşmiş Milletler (BM) kararlarına aykırı olduğunu vurguladı.

Kuneytra halkı adına BM'ye çağrıda bulunan Kat, bölgede yaşananların artık tahammül sınırını aştığını ifade etti.

Kuneytra ve Golan bölgesinin Suriye toprağı olduğuna dikkati çeken Kat, "Kuneytra ili ve genel olarak Golan bölgesi Suriye'nindir ve sonsuza kadar Suriye'nin kalacaktır." diye konuştu.

"Suriyelilerin sesini dünyaya duyurmak istiyoruz"

Gazeteci ve aktivist Şadiye el-Acluni ise Kuneytra'da yaptığı açıklamada, İsrail'in bölgedeki ihlallerini protesto etmek ve halkın taleplerini uluslararası kamuoyuna duyurmak amacıyla gazeteciler olarak bir araya geldiklerini belirtti.

Acluni, İsrail'in ülkenin güneyindeki müdahale ve saldırılarını protesto amacıyla gösteriler düzenleyeceklerini belirterek, Dera ve Kuneytra başta olmak üzere bölgedeki gelişmelere dikkati çekmeyi hedeflediklerini söyledi.