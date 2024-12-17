Suriyelilere Destek İhtiyacı Devam Ediyor

Güncel

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Orta Doğu Direktörü Rema Jamous Imseis, ülke içinde ve dışında yaşayan Suriyelilerin hala koruma ve desteğe ihtiyaç duyduğunu bildirdi.

Imseis, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından son 10 gündeki gelişmelerin büyük umut ve barış olasılığı getirdiğini kaydeden Imseis, bunun dünyadaki en büyük yerinden edilme krizinin çözülmesine de imkan sağladığını söyledi.

Imseis, Türkiye, Lübnan ve Ürdün'den binlerce Suriyelinin 14 yıllık iç savaşta harap olmuş ülkelerine geri döndüğünü ifade etti.

Ülkede 7 milyondan fazla Suriyelinin iç göçe zorlandığını ve nüfusun yüzde 90'ından fazlasının yoksulluk sınırının altında yaşadığını vurgulayan Imseis, rejim yıkılmasına rağmen insani krizin devam ettiğini dile getirdi.

Imseis, "Ülke içinde ve dışında Suriyeliler hala korumaya ve desteğe ihtiyaç duyuyor. Son 14 yıldır yaşananlar esasen ülkeyi yerle bir etti. Evleri, ülkenin büyük bölümünü ve altyapıyı yok etti. BM Mülteciler Yüksek Komiserliği olarak ajans ortaklarımız ve diğer insani yardım kuruluşlarıyla sahadayız ve ülkede güvenliğin iyileştiği yerlerde yardım ve destek programlarımızı hızla yeniden başlatıyoruz." dedi.