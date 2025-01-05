Suriyelilere Gönüllü Geri Dönüş İmkanları - Son Dakika
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Suriyelilere Gönüllü Geri Dönüş İmkanları

Suriyelilere Gönüllü Geri Dönüş İmkanları

İçişleri Bakanlığı, Suriyelilerin güvenli ve onurlu geri dönüşleri için gerekli tedbirleri aldı.

05.01.2025 13:17
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İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, Suriyelilerin ülkelerine gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli geri dönüşlerinin medeniyet değerlerine uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi ve sürecin sorunsuz devam etmesi amacıyla gerekli tüm tedbirlerin alındığını bildirdi.

Göç İdaresi Başkanlığının sosyal medya hesabından, ülkelerine dönmek isteyen Suriyelilerin geri dönüş işlemleri ve izinli çıkış-giriş haklarına ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Buna göre, gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli geri dönüşlerin medeniyet değerlerine uygun şekilde gerçekleşmesi ve sürecin sorunsuz devam etmesi için tüm tedbirler alındı.

Geri dönüş işlemleri halihazırda Hatay-Cilvegözü ve Yayladağı, Kilis-Öncüpınar, Gaziantep- Karkamış ve Şanlıurfa- Akçakale kara hudut kapılarından yürütülüyor.

İşlemler, randevu alma, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gitme, sınır kapısı işlemleri ve çıkış olmak üzere dört aşamada gerçekleştiriliyor.

Üç defaya mahsus izinli çıkış-giriş hakkı veriliyor

Geri dönüş hazırlığı yapmak amacıyla ülkesinin güncel durumunu yerinde görmek isteyen geçici koruma altındaki Suriyelilere izinli çıkış-giriş hakkı tanınıyor.

1 Ocak'ta başlayan, 1 Temmuz 2025'te sona erecek ve en fazla 3 defa yapılabilecek izinli çıkış-giriş hakkı, aile reisine veriliyor. Aile reisinin çıkış yapamayacak durumda olması halinde aile adına, ergin aile üyelerinden birisi hakkı kullanabiliyor.

Çıkış-giriş işlemlerinde süreç "www.randevu.goc.gov.tr" adresinden randevu alma işlemiyle başlıyor. İşlemi gerçekleştirmek isteyen Suriyeliler, randevu gününde bulundukları ilin Göç İdaresi Müdürlüğüne başvuruyor.

Burada çıkış yapılacak sınır kapısının bulunduğu şehre gidilebilmesi için 15 gün geçerliliği olan Yol İzin Belgesi düzenleniyor. Kişi, bu belgeyle gittiği sınır kapısında işlemlerinin tamamlanmasının ardından Suriye'ye geçiş yapabiliyor.

Kilis-Çobanbey ve Hatay-Zeytindalı kara hudut kapılarından yürütülen izinli çıkış-giriş işlemlerinde, çıkış yapanların Türkiye'ye aynı kapıdan tekrar giriş yapmaları gerekiyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Suriyelilere Gönüllü Geri Dönüş İmkanları - Son Dakika

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