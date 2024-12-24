Suriyelilerin Geri Dönüşü Hızlanıyor

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(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "2017'den 8 Aralık'a kadarki dönüşlerde 763 bin 443 gönüllü olarak döndü. 8 Aralık'ta Suriye'nin özgürleşmesinden sonra 15 gün içinde giden sayısı 25 bini geçti. Bu sayı 7 kat arttı" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Anadolu Ajansı 'nın Editör Masası'na katıldı. Yerlikaya, "Suriye'nin özgürleştiği, Esad'ın kaçtığı belli değilken, o haberler ilk gelirken bile Esad ile görüşülmesi gerektiğini söyleyenler oldu. Göçmen karşıtlığını, yabancı düşmanlığını sosyal medyada, politikada öyle aşırı halde kullananlar oldu ki anlamak mümkün değil" dedi. Yerlikaya, şunları kaydetti:

"4 milyon 164 bin 472 bugün itibarı ile yasal kalış izni olan yabancı var"

"4 milyon 164 bin 472 bugün itibarı ile yasal kalış izni olan yabancıların sayısı. Bunun 2 milyon 920 bini Suriyeli. 1 milyon 47 bin 921'i ikamet izlinli yabancılar. 196 bin 432'si uluslararası koruma statüsünde olan kişiler. Biliyorsunuz göreve geldikten sonra yapmak istediğimiz, adres tahkikatları yaptık. Göç İdaresi, Emniyet, kolluk kuvvetleriyle çok titiz çalışmayla kapı kapı yasal kalış hakkı olan herkesi saydık ve her birinin adresleri güncel ve her birinin nerede oturduğunu biliyoruz. Bakın öyle bir tahkikat yaptık ki İstanbul'da şu anda 506 bin Suriyeli var, Gaziantep 2'nci sırada 409 bin, Şanlıurfa'da 244 bin, Hatay'da 219 bin, Adana'da 211 bin olmak üzere en çok Suriyeli bulunan ilk 20 illerimizin sayılarını verdik.

Oransal olarak en çok Suriyeli olan il Kilis. Kilis'te yaşayan nüfusun yüzde 29'u Suriyeli. Gaziantep'te yüzde 16 civarında. Hatay'da yüzde 12,5, Şanlıurfa yüzde 10, Mersin'de yüzde 8,74 olarak dağılımını bu şekilde görüyoruz. İstanbul yüzde 3 olarak görülüyor. Türkiye'de doğan ve yaşayan 875 bin Suriyeli çocuk var. Gidenler hariç. Aileleri ile gidenler hariç. Türkiye'de doğan ve yaşayan 2 milyon 920 binin yüzde 30 Türkiye'de doğan çocuklar."

"Son 15 gün içerisinde geri dönüş 25 bini geçti"

Yerlikaya, "Bizdeki Suriyelilerden 819 bini öğrenci. Okullaşma oranı yüzde 76.5 olduğunu görüyoruz" dedi. Yerlikaya, "2017'den 8 Aralık'a kadar 763 bin 443 Suriyelinin kayıt altında oraya gittiğini gösteriyor. 2017'den 8 Aralık'a kadarki dönüşlerde 763 bin 443 gönüllü olarak döndü. 8 Aralık'ta Suriye'nin özgürleşmesinden sonra 15 gün içinde giden sayısı 25 bini geçti. Bu sayı 7 kat arttı" ifadesini kullandı.

"Geri dönüşü hazırlamak üzere 6 ayda 3 kere gidip gelme hakkı tanındı"

Suriyelilerin geri dönerken buradaki eşyalarını ve araçlarını da götürebileceklerini söyleyen Yerlikaya, "Gönüllü dönüşle ilgili Suriyelilerin bir meramları var. Giderken yanında ev eşyalarını götürebilecekler. Orada imkan yok. Kamyona eşyalarını yüklediğinde gönüllü dönüş yapan Suriyeliler her şeyi götürebilecek. İş yeri ve dükkanlarındaki eşyaları da götürebilecekler. Toplam sayısı 200 bini biraz geçen araçlarını götürebilecekler. Türk plakalı araçların kaydını buradan düşürüyoruz" dedi.

Yerlikaya, "İş insanlarının da Suriye'ye gitmesi gerekiyor, onlara da ihtiyaç var. Meslek odaları ile görüşmemiz sonucunda bunların müracaatlarını alıp bu arkadaşlarımız direkt karşıya geçecekler" diye konuştu. Yerlikaya, Türkiye'deki Suriyelilerin kayıtlarının Suriye'de kullanılabilmesi için Şam ve Halep'teki Büyükelçilik ve Konsoloslukta Göç İdaresi Bürosu kurulacağını söyledi. Yerlikaya, Suriyelilerin her aileden bir kişiye geri dönüşü hazırlamak üzere 6 ayda 3 kere gidip gelme hakkı tanındığını da belirtti. Yerlikaya, şunları kaydetti:

"2023 yılında 130 bin, bu yıl 141 bin deport yaptık"

"Düzensiz göç ile ilgili dünyanın en büyük küresel sorunlarından birisi. Dünyada 300 milyona yakın düzensiz göçmen olduğunu Birleşmiş Milletler söylüyor. Biz, durmadan duraksamadan mücadele ediyoruz. Sınırlarımız, Hudut Kartalları tarafından korunuyor. Hudutlardan 2023 yılında 223 bin engelleme yaptık. Ama hem içerde hem de dışarda bütün alanlara iyi basılınca 2024 yılında bu rakam yüzde 60 azaldı ve engellenen sayısı 104 bine düştü. Artık gelmiyorlar bizim tarafa. Geliş sayıları azaldı daha da azalacak. Biz bugüne kadar 2023 yılında 130 bin, bu yıl 141 bin deport yaptık. Yani bütün zamanların en büyük deport rakamlarına ulaşıyoruz. Dünyada bunu başaran yok.

"Artık sokaklarda göçmen bulamıyoruz"

Artık sokaklarda düzensiz göçmen bulamıyoruz. Kaynağı ile ilgili iyi tedbir alırsın, hudutlara teknoloji ve oradaki dirayetli kararlara iyi bakarsın gelişleri düşürürsün. İçerde devamlı onlara nefes aldırmaz halka açık olan yerleri kontrol altına alırsın bir de dışarı çıkarmazsın. Biz göçe transit ve hedef olmaktan çıktık. Göçe hedef olmaktan çıktık ve transit olmaktan çıktık. Kara rotasını yüzde 99,9 bitirdik. Ege ile ilgili az bir işimiz kaldı. Şu anda Ege'yi 5'te 4 bitirdik. Karşı tarafla iş birliği yapıyoruz. Biz hem Ege'deki kıyı sınırımızdan hem de Trakya'dan hiç bir şekilde ülkeden çıkarmıyoruz. Çıkmayacak, 2025 yılından itibaren bunu tamamen bitireceğiz. Az birşey kaldı. Artık bizim ülkemizin daha aşağısından Akdeniz'den İtalya'ya doğru bir rota oldu."