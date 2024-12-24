Suriyelilerin Ülkesine Dönüşü Devam Ediyor

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SURİYE'de Esad rejiminin devrilmesinin ardından Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin ülkelerine dönüşü sürüyor. Ülkesine girmek için Hatay'daki Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda bekleyen Suriyeli Ahmed Almari (16), İstanbul'da kuaförlük mesleği öğrendiğini belirterek, "İnşallah mesleğimi vatanımda geliştirip, Şam'da güzel bir salon açarak hedeflerimi büyütmek istiyorum" dedi.

Türkiye'nin çeşitli illerinde yaşayan Suriyelilerin Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan ülkelerine dönüşü devam ediyor. Göç İdaresi Müdürlüğü, jandarma, AFAD ve çeşitli sivil toplum kuruluşları tarafından karşılanan Suriyelilere çeşitli hediyeler ve ihtiyaç malzemeleri veriliyor. Eşyalarını taşımakta zorlananlara da yine ekipler yardım ediyor. Jandarmanın bomba imha ekibinde ve Gümrük Muhafaza Kaçak İstihbarat Müdürlüğü'nde görevli eğitimli köpekler de valizler aranırken uyuşturucu ticareti ve patlayıcılara karşı önlem amaçlı kullanılıyor. Bazı Suriyeliler valizlerinin yanı sıra ev eşyalarını ve evcil hayvanlarını da ülkelerine götürüyor.

TÜRKİYE'DE HAYALLERİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Ailesiyle 11 yıl önce Türkiye'ye göç eden Ahmed Almari, yaşadığı İstanbul'da önce Türkçe öğrenmeyi daha sonra da kuaförlük yapmayı hayal ettiğini belirterek, ikisini de gerçekleştirdiğini anlattı. Almari, "Türkçeyi 2 yılda öğrendim. Arkadaş çevrem sayesinde kolay oldu. Akıcı şekilde konuşabiliyorum. Kuaförlük hayalimi de gerçekleştirdim. Çıraklıktan kalfalığa geçerken Suriye'de rejim yıkıldı. İnşallah mesleğimi vatanımda geliştirip, Şam'da güzel bir salon açarak hedeflerimi büyütmek istiyorum. Şam'da akrabalarımız var, oraya gidiyoruz. Değişik duygular içerisindeyim" dedi.

Hazal Halit (16) ise Suriye'de doğduğunu ve 11 yıl önce ailesiyle göç ettiğini belirterek, ülkesine döneceği için sevinç yaşadığını ama arkadaşlarından ayrıldığı için üzgün olduğunu anlattı.

'EVLERİMİZİ ONARIP, OTURACAĞIZ'

Mahmut El Hammud (37) da 10 yıl önce Esad rejiminin Hama saldırıları nedeniyle Türkiye'ye göç ettiğini söyledi. Hammud, "Esad yıkıldığı için şimdi memleketim Hama'ya dönüyorum. Akrabalarım orada çadırda yaşıyor. Onların yanına gideceğim. Evlerimizi onarıp oturacağız. Türkiye'den Allah razı olsun, bize kardeşlik gösterdiler. İnşallah biz de her zaman birbirimize destek olacağız" diye konuştu.