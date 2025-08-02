Sürmene'de Denizde Boğulma Olayı

Trabzon'un Sürmene ilçesinde serinlemek için denize giren kadın boğuldu.

İlçedeki plajdan denize giren bir kadının gözden kaybolduğunu fark eden vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Olay yerine sağlık, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), deniz polisi, sahil güvenlik, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Dalgıçlar tarafından sudan çıkartılan kadının cenazesi, Trabzon Adli Tıp Grup Başkanlığı'na kaldırıldı.

Yabancı uyruklu olan kadının kimliğinin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.