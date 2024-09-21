Sürmene'de Kayıp Engelli İçin Arama Devam Ediyor - Son Dakika
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Sürmene'de Kayıp Engelli İçin Arama Devam Ediyor

Sürmene\'de Kayıp Engelli İçin Arama Devam Ediyor

Trabzon’un Sürmene ilçesinde sel nedeniyle kaybolan 65 yaşındaki işitme engelli Ali Kemal Demir aranıyor.

21.09.2024 11:00
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SELDE KAYIP KİŞİ ARANIYOR

Trabzon'da selin vurduğu Sürmene ilçesinde kendisinden haber alınamayan işitme engelli Ali Kemal Demir (65) için arama kurtarma ekiplerinin arama çalışmaları sürüyor. AFAD ekiplerinin çalışmalarında Çavuşlu Mahallesi'nde menfez girişinde selle biriken rüsubat içinde Demir'e ait ayakkabının teki bulundu. Ekipler bu bölgede aramalarını yoğunlaştırırken, diğer ekipler de deniz kenarında kayıp kişiye ulaşmak için çalışmalarına devam etti.

'ŞU AN AYAKKABISINDAN BAŞKA İZ YOK'

Kayıp kişinin son görüldüğü caminin imamı Yusuf Keskin, "En son ikindi namazında kendisini gördüm. Yağmur şiddetlenince eve gidiyor. Taşkını görünce dışarı çıkmak istiyor. Sonrasında kendisinden haber alınamadı. Arama faaliyeti başlatıldı. Vatandaşlar ve komşuları da aramalara katıldı. Gece saatlerinde en son derenin olduğu bölgede menfezin baş kısmında yığıntı içinde bir ayakkabı buldum. Kendisinin ayakkabısını tanıyordum. Camiye aynı ayakkabıyla gelirdi. Eşi de ayakkabıyı teyit etti. Şu an ayakkabısından başka bir iz yok" dedi.

Bölge halkı, selin hasar verdiği, park halindeki otomobil, tarım arazileri, ev ve iş yerlerinde oluşan balçık temizliğini sürdürdü. Sürmene ilçesinde beyaz eşya deposunu su basan Hüseyin Eski de "2 depomu sel aldı. Tam hasarı bilmiyorum yaklaşık 10 milyona yakın zarar var. Daha önce yukarıda gölet oluşmuştu. Göletin kaldırılmasını istedik. Tahmin ediyorum ki o göletin taşmasıyla oldu" diye konuştu.

Nurullah CABRİ-Salim SARIKOÇ/SÜRMENE(Trabzon),

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Sürmene'de Kayıp Engelli İçin Arama Devam Ediyor - Son Dakika

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