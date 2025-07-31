Sürücü Belgesi Yenileme Yoğunluğu

Nüfus müdürlüklerinde sürücü belgesi yenileme işlemleri nedeniyle yoğunluk oluştu.

Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesinin "son günü" olması sebebiyle çok sayıda sürücü nüfus müdürlüklerine başvurdu.

Artan başvurular ve özellikle randevusuz gelenler nedeniyle müdürlüklerde yoğunluk oluşurken, işlemlerin aksamaması için personel yoğun mesai yaptı.

Bazı nüfus müdürlüklerinde memurlar nöbete kalırken, Ankara'daki Çankaya Nüfus Müdürlüğü saat 18.30'a kadar hizmet verdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, mesai bitiminin ardından eski tip sürücü belgelerini yenileme süresinin 31 Ekim'e uzatıldığını belirtti.