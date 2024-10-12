Sürüklenen Tekne Marina'ya Yanaştırıldı

West İstanbul Marina açıklarında sürüklenen ve içinde 4 kişi bulunan tekne, can kurtarma botuyla marinaya yanaştırıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "West İstanbul Marina açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 4 kişi bulunan 11 metre boyundaki tekne, KEGM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek West İstanbul Marina'ya emniyetle yanaştırıldı." ifadeleri kullanıldı.
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