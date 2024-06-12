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Sivas'ın Suşehri ilçesinde çocuklar karne hediyesi olarak kurulan oyun parkında eğlendi.

Suşehri Belediyesi ilçedeki öğrencilere karne hediyesi olarak pazar alanında şişme oyun parkı kurdu.

Suşehri Kaymakamı Ahmet Korkmaz ve Belediye Başkanı Ahmet Ayhan Kayaoğlu parkı gezerek çocuklarla sohbet etti.

Korkmaz, etkinliği düzenleyen Suşehri Belediyesine teşekkür etti.

Kayaoğlu ise geleceğin teminatı olan çocuklara yönelik güzel bir etkinlik düzenlemekten dolayı mutlu olduklarını söyleyerek, "Karne festivalimizde çocuklarımız gönüllerince eğleniyorlar. Onların mutluluğu bizleri de mutlu etmektedir. Bu tür organizasyonları inşallah bundan sonra da yapacağız." dedi.

Programda çocuklara dondurma ve çikolata ikramının yanı sıra su toplarından oluşan oyuncaklar hediye edildi.