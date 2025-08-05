ÖLEN 4 KİŞİNİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU
Sivas'ın Suşehri ilçesinde fındık işçilerini taşıyan minibüsün uçuruma yuvarlandığı kazada ölenlerin isimleri netleşti. Zeliha Yılmaz ve İbrahim Erol'un yanı sıra ölen diğer 2 kişinin Hatice Yılmaz ve Abdullah Yılmaz olduğu öğrenildi. Cansız bedenler Suşehri ile Zara devlet hastaneleri morguna kaldırıldı. Soruşturma sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Suşehri'nde Fındık İşçisi Kazası: 4 Ölü - Son Dakika
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