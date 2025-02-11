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Suudi Arabistan'dan İran'a Tebrik

Kral Selman ve Veliaht Prens, İran İslam Devrimi'nin 46. yılı için Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ı tebrik etti.

11.02.2025 14:51
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Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdülaziz ile Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ı İran İslam Devrimi'nin 46. yıldönümü münasebetiyle tebrik etti.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, Kral Selman ile Veliaht Prens Bin Selman, İran'ın milli günü münasebetiyle Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'a kutlama telgrafı çekti.

Kral Selman telgrafında, "Sayın Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'a en içten tebriklerimi, sağlık ve mutluluk dileklerimi iletiyor, kardeş İran İslam Cumhuriyeti hükümetinin ve halkının ilerlemesini ve refahını sürdürmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.

Veliaht Prens Bin Selman da, Pezeşkiyan'ı milli gün münasebetiyle tebrik ederek, İran halkına ve devletine ilerleme ve refah temennisinde bulundu.

İran'da 1979'da gerçekleştirilen İslam devriminin lideri Ayetullah Ruhullah Humeyni'nin Paris'ten dönüş tarihi olan 1 Şubat ile devrimin ilan edildiği 11 Şubat arasındaki 10 gün boyunca çeşitli kutlama etkinlikleri düzenleniyor.

Kaynak: AA

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