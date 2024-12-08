Suudi Arabistan'dan Suriye Açıklaması - Son Dakika
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Suudi Arabistan'dan Suriye Açıklaması

Suudi yetkili, Suriye'deki kaosun önlenmesi için Türkiye ve diğer aktörlerle sürekli iletişimde olduklarını belirtti.

08.12.2024 18:21
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(ANKARA) - Arap medyası, bir Suudi yetkiliye dayandırdığı haberinde, Suriye konusunda Türkiye ve tüm bölgesel aktörlerle iletişim halinde olunduğunu belirtti, Suudi yetkili, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın devrilmesinin ardından kaosu önlemek için mümkün olan her şeyin yapılması noktasında kararlı olunduğunu duyurdu.

Arap medyasında yer alan haberlere göre, Bir Suudi yetkili, yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın Suriye konusunda tüm bölgesel aktörlerle iletişim halinde olduğunu ve Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın devrilmesinin ardından kaosu önlemek için mümkün olan her şeyi yapmaya kararlı olduğunu söyledi.

"Türkiye ve ilgili tüm paydaşlarla sürekli iletişim halindeyiz"

Yetkili, "Türkiye ve ilgili tüm paydaşlarla sürekli iletişim halindeyiz" dedi ve Suudi Arabistan Krallığı'nın Esad'ın nerede olduğunu bilmediğini vurguladı. Yetkili, Esad'ın düşüşünün sorumlusu olarak, "çeşitli bölgesel aktörleri ve muhalefeti yeniden angaje etmekteki başarısızlığı" olarak değerlendirirken, "Türk hükümeti Suriye hükümeti ile temas ve koordinasyon girişiminde bulundu, ancak bu girişimler reddedildi. Mevcut durum, Suriye hükümetinin siyasi sürece dahil olmamasının doğrudan bir sonucudur. Bu sonuç, söz konusu uzlaşmazlığın kaçınılmaz sonucunu yansıtmaktadır" dedi.

"Suriye hükümetini, çeşitli paydaşlarla daha yapıcı bir şekilde ilişki kurması umuluyordu"

Yetkili, "Bu hamlenin Suriye hükümetini, mevcut çıkmazın ve kırılgan barışın kanıksanmasına izin vermek yerine, Suriye ile bölgedeki muhalefeti, çeşitli paydaşlarla daha yapıcı bir şekilde ilişki kurması yönünde etkilemesi umuluyordu" dedi. Suudi yetkili, şu ifadeleri kullandı:

"Tehlikeli olmaya devam eden durumun hafife alınmaması gerektiğini vurguladık. Ne yazık ki bu mesaj Suriye tarafından anlamlı bir adım atılmasıyla sonuçlanmadı. Özellikle geçiş sürecinin kan dökülmeden gerçekleşmiş olması cesaret verici. Ayrıca, çeşitli paydaşların devlet kurumlarının, Suriye'nin egemenliğinin ve azınlık gruplarının haklarının korunmasının önemini vurgulayan açıklamalarını takdirle karşılıyoruz. Bu olumlu eğilimlerin devam etmesini umuyoruz ve bu ivmeyi sürdürmek için elimizden gelen her şeyi yapmaya kararlıyız."

Esad, 12 yıl aradan sonra 2023 yılında Suudi Arabistan'da düzenlenen Arap Birliği zirvesine katılmıştı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Suudi Arabistan'dan Suriye Açıklaması - Son Dakika

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