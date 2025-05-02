Suudi Arabistan İsrail'in Saldırısını Kınadı

Suudi Arabistan, İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınına düzenlediği hava saldırısını şiddetle kınadı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Şam'daki saldırısına tepki gösterildi.

Riyad yönetiminin Şam'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarını hedef alan İsrail hava saldırısını en sert şekilde kınadığı ifade edildi.

İsrail'in Suriye'nin egemenliğini, güvenliğini ve istikrarını hedef alan saldırılarının tamamen reddedildiği yinelendi.

Suriye'de ve bölgede İsrail'in uluslararası hukuku açıkça ihlal etmesine son verilmesi gerektiği vurgulandı.

Açıklamada ayrıca İsrail'in bu ihlalleri ve aşırılıkçı politikaları sürdürmesinin şiddet, aşırılık ve bölgesel istikrarsızlık risklerini daha da artırdığı kaydedildi.

Dürzi toplumunu Şam yönetimine karşı kışkırtan İsrail, "Dürzileri koruma" bahanesiyle Suriye'ye saldırılar düzenliyor. Son olarak bu sabah İsrail ordusunun Suriye'nin başkenti Şam'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarında bir hedefi vurduğu duyurulmuştu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Savunma Bakanı Yisrael Katz, sabah saatlerinde yaptıkları açıklamada, "Şam'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarında bir hedefe saldırı düzenledik. Dürzilere yönelik hiçbir tehdide izin vermeyiz." ifadelerini kullanmıştı.