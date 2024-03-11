Suudi Arabistan, Libya'da yapılan toplantının sonuçlarını memnuniyetle karşıladı - Son Dakika
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Suudi Arabistan, Libya'da yapılan toplantının sonuçlarını memnuniyetle karşıladı

Suudi Arabistan, Arap Birliği tarafından düzenlenen Libya toplantısının sonuçlarını memnuniyetle karşıladığını açıkladı. Suudi Arabistan, Libya'nın güvenlik ve istikrarını sağlamayı amaçlayan çabalara destek verdiğini vurguladı. Libya'da yapılamayan seçimlerle ilgili anlaşmazlık noktalarının çözümü için ortak bir komite kurulması kararlaştırıldı.

11.03.2024 11:27  Güncelleme: 11:28
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Suudi Arabistan, " Libya'da başkanlık ve parlamento seçimlerinin yapılmasını amaçlayan siyasi çözümü desteklemek" amacıyla dün Arap Birliğinin ev sahipliğinde düzenlenen Libya toplantısının sonuçlarını memnuniyetle karşıladı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Riyad'ın "Libya'nın ve kardeş halkının güvenlik ve istikrarını sağlamayı amaçlayan tüm Arap ve uluslararası çabalara verdiği destek" vurgulandı.

Suudi Arabistan'ın dayanışma mesajı verdiği açıklamada, Libya'nın ilerlemesi, refahı ve ulusal çıkarlarını kapsayan her şeyi desteklediğine dikkati çekildi.

Merkezi Kahire'de bulunan Arap Birliğinin Libya konulu toplantısına Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt'ın daveti üzerine Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi, Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Muhammed Tekale ve Temsilciler Meclisi (TM) Başkanı Akile Salih katılmıştı.

Taraflar toplantıda, Devlet Yüksek Konseyi ve TM'nin altışar üyesinden oluşan Seçim Yasalarını Belirleme (6+6) Komitesinin kabul ettiği seçim yasaları ile ilgili anlaşmazlık noktalarının çözümü ve yeniden değerlendirilmesi için ortak bir komite kurulmasını kararlaştırmıştı.

Taraflar, görevi seçim sürecini yürütmek olan birleşik bir hükümetin kurulmasının gerekliliği konusunda anlaşmaya varmış ve alınan kararların uygulanması için en kısa zamanda Menfi, Tekale ve Salih yeniden bir araya gelmek konusunda anlaşmıştı.

Libya'da seçim çıkmazı

Libya'da uluslararası ve yerel kuruluşların defalarca yaptığı çağrılara rağmen parlamento ve devlet başkanlığı seçimleri, seçim kanunları üzerindeki anlaşmazlıklar nedeniyle uzun süredir yapılamadı.

Trablus'taki Devlet Yüksek Konseyi ve ülkenin doğusundaki Tobruk kentinde yer alan Temsilciler Meclisinin (TM) altışar üyesinden oluşan Seçim Yasalarını Belirleme (6+6) Komitesi, 6 Haziran 2023'te seçim kanunları üzerinde anlaşmaya vardı.

TM, 4 Kasım 2023'te 6+6 Komitenin belirlediği seçim yasalarını onayladığını duyurdu ancak Devlet Yüksek Konseyi TM'yi 6+6 Komitenin belirlediği seçim kanunlarını değiştirmekle itham ederek yalnız "6+6 Komitenin belirlediği seçim yasalarına bağlı olduğunu" açıkladı.

TM, Devlet Yüksek Konseyinin itirazına rağmen onayladığı seçim kanunlarını resmi gazetede yayımladı ve seçim kanunlarının yürürlüğe girdiğini savundu. İki kurum arasındaki söz konusu anlaşmazlık nedeniyle seçimlerle ilgili süreç başlatılamadı.

İki kurum için en belirgin anlaşmazlık noktası ise devlet başkanlığına adaylık şartları konusunda yaşanıyor.

Devlet Yüksek Konseyi asker ve çifte vatandaşlığı bulunanların (Halife Hafter) devlet başkanlığı seçimlerinde aday olamayacağını, TM ise bu durumun adaylık için bir engel teşkil etmediği görüşünü savunuyor.

Kaynak: AA

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