Suudi Arabistan ve İran'dan Diplomatik Görüşme

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ikili ilişkileri ve bölgesel gelişmeleri görüştü.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, bin Selman, Erakçi'yi Cidde'deki Selam Sarayı'nda kabul etti.

İki ülke arasındaki ikili ilişkilerin gözden geçirildiği görüşmede ayrıca bölgesel gelişmeler ve bu gelişmelere yönelik çalışmalar da ele alındı.

Muhammed bin Selman, ülkesinin, anlaşmazlıkların çözümünde diplomatik yollarla diyaloğu desteklediğini vurguladı.

Erakçi ise İsrail'in İran'a saldırılarını kınamasından dolayı Suudi Arabistan'a teşekkür etti.