Süveyda'da Soruşturma Komisyonu Kuruldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Süveyda'da Soruşturma Komisyonu Kuruldu

01.08.2025 14:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye Adalet Bakanlığı, Süveyda'daki olaylar için 7 kişilik bir soruşturma komisyonu kurdu.

Suriye Adalet Bakanlığı, ülkenin güneyinde yer alan Süveyda ilindeki son olaylarla ilgili olarak bir soruşturma komisyonu kurulduğunu açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesaplarından paylaşılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın talimatıyla kurulan komisyonun, Süveyda'daki olayların arka planını aydınlatmak ve yaşanan ihlalleri ortaya çıkarmakla görevlendirildiği belirtildi.

Komisyonun dört hakim, iki avukat ve bir komutandan oluştuğu vurgulanan açıklamada, hazırlayacakları nihai raporu Adalet Bakanlığına sunmak üzere kendilerine üç aylık bir süre tanındığı, gerektiğinde bu sürenin uzatılabileceği aktarıldı.

Komisyonun görev tanımıyla ilgili olarak şu ifadeler kullanıldı:

"Olaylara yol açan koşul ve etkenlerin belirlenmesi, vatandaşlara yönelik hak ihlallerinin ve saldırıların tespit edilmesi, bu ihlallere karışan kişi veya grupların kimliklerinin ortaya çıkarılması."

Süveyda'daki çatışmalar

Süveyda'da 13 Temmuz'da Bedevi Araplar ile bazı Dürzi gruplar arasında silahlı çatışmalar başladı. Müdahaleye gelen Suriye güvenlik güçleri, pusuya düşürüldü.

Büyüyen çatışmalar ateşkesle durduruldu ancak Hikmet el-Hecri'ye bağlı Dürzi güçler ateşkesi bozdu.

İsrail ordusu, 16 Temmuz'da Suriye Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi, Genelkurmay Başkanlığı ve Savunma Bakanlığını vurdu.

Suriye ordusu Süveyda'dan çekilirken Hecri grubu, Bedevi aileleri yerinden etmeye ve infazlara başladı. Dışarıdan binlerce aşiret savaşçısı, Bedevi Araplara desteğe geldi.

Suriye yönetimi, 19 Temmuz'da güvenlik güçlerini Süveyda'da yeniden konuşlandırmaya başlayıp Bedevi ve aşiret savaşçılarının kentten çıkmasını sağladı.

Kaynak: AA

Adalet Bakanlığı, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Süveyda, Güncel, Suriye, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Süveyda'da Soruşturma Komisyonu Kuruldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hırsız, çıplak uyuyan kadını önce taciz etti sonra cüzdanını alıp gitti Hırsız, çıplak uyuyan kadını önce taciz etti sonra cüzdanını alıp gitti!
Göksu Çelebi’nin ailesinin avukatından ’hastanede ciddi ihmaller yapıldı’ iddiası Göksu Çelebi'nin ailesinin avukatından 'hastanede ciddi ihmaller yapıldı' iddiası
Kayseri Valisi Çiçek’ten CHP’li Genç’e yanıt: Kutuplaşmayı körükler, iradeye gölge düşürür Kayseri Valisi Çiçek'ten CHP'li Genç'e yanıt: Kutuplaşmayı körükler, iradeye gölge düşürür
Sultan 2. Abdülhamid Han’ın kendi tasarladığı saati satışa çıkarıldı Sultan 2. Abdülhamid Han'ın kendi tasarladığı saati satışa çıkarıldı
Yumurta çırpan ev arkadaşını boğazını keserek öldürdü Yumurta çırpan ev arkadaşını boğazını keserek öldürdü
Kadıköy’de su borusu patladı Yüksekliği 5 katlı binaya ulaştı Kadıköy'de su borusu patladı! Yüksekliği 5 katlı binaya ulaştı
İsrail savaş uçakları Lübnan’ı bombaladı İsrail savaş uçakları Lübnan'ı bombaladı
Portekiz Cumhurbaşkanı halk plajında böyle görüntülendi Portekiz Cumhurbaşkanı halk plajında böyle görüntülendi
Fren yerine gaza bastı, sonrası korkunç Fren yerine gaza bastı, sonrası korkunç
DEM Parti: Komisyonun ismine konsensüsle karar verilmeli DEM Parti: Komisyonun ismine konsensüsle karar verilmeli
Yaralı halde ev baskınına gitti, 4 kişiyi yaraladı Yaralı halde ev baskınına gitti, 4 kişiyi yaraladı

14:45
Bakan Şimşek’i kızdıracak görüntü Tasarruf tedbirleri hiçe sayıldı
Bakan Şimşek'i kızdıracak görüntü! Tasarruf tedbirleri hiçe sayıldı
14:19
Şap salgınının en çok vurduğu ilimiz: Hayvanlarının ölümlerini çaresizce izliyorlar
Şap salgınının en çok vurduğu ilimiz: Hayvanlarının ölümlerini çaresizce izliyorlar
13:17
Aile katliamının ardından milyonluk borç çıktı
Aile katliamının ardından milyonluk borç çıktı
12:56
Eşinin aldığı maaşı söyleyen Özgür Özel, ’’Hamdolsun’’ diyen esnafa kızdı
Eşinin aldığı maaşı söyleyen Özgür Özel, ''Hamdolsun'' diyen esnafa kızdı
12:09
Zincir marketlerde de satılan salamdan domuz eti çıktı 60 yıldır sektördeler
Zincir marketlerde de satılan salamdan domuz eti çıktı! 60 yıldır sektördeler
23:54
Slovenya, İsrail ile silah ticaretini yasakladı
Slovenya, İsrail ile silah ticaretini yasakladı
23:35
Muhittin Böcek’in gelini Zuhal Böcek tutuklandı
Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek tutuklandı
23:08
Batman’da sürüye kurt saldırısı O anlar kameralarda
Batman'da sürüye kurt saldırısı! O anlar kameralarda
23:04
THY’den yeni karar: bataryası ayrılmayan akıllı bagajlar artık uçağa alınmayacak
THY'den yeni karar: bataryası ayrılmayan akıllı bagajlar artık uçağa alınmayacak
22:53
Shakhtar Donetsk’e 2-0 yenilen Beşiktaş, yoluna Konferans Ligi’nde devam edecek
Shakhtar Donetsk'e 2-0 yenilen Beşiktaş, yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek
22:47
Milyonluk taylar, peynir ekmek gibi satıldı
Milyonluk taylar, peynir ekmek gibi satıldı
22:23
Adana’da arazi kavgası kanlı bitti: 2 ölü, 4 yaralı
Adana'da arazi kavgası kanlı bitti: 2 ölü, 4 yaralı
21:40
İşte Osimhen’in Galatasaray’a maliyeti
İşte Osimhen'in Galatasaray'a maliyeti
21:29
Trans birey evinde boğazı kesilmiş halde ölü bulundu
Trans birey evinde boğazı kesilmiş halde ölü bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2025 15:01:35. #7.12#
SON DAKİKA: Süveyda'da Soruşturma Komisyonu Kuruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.