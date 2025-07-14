Süveyda\'daki Çatışmalar: 18 Asker Öldü

Suriye'nin güneyinde Ürdün sınırında bulunan Süveyda ilinde Dürziler ile Bedevi Arap aşiretleri arasında çatışmalar sürerken, Dürzi güçlerin, bölgeye sevk edilen Suriye ordusuna saldırısında 18 asker öldü.

Devlete ait Suriye Haber Kanalı'na bilgi veren bir Suriye Savunma Bakanlığı kaynağı, Süveyda'da gruplar arasındaki çatışmaları sona erdirmek için bölgeye askeri sevkiyat yapıldığını ancak Dürzi güçlerin ordu birliklerine saldırarak 18 askeri öldürdüğünü, 9 askeri rehin aldığını bildirdi.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nureddin el- Baba, Suriye Haber kanalına yaptığı açıklamada, Süveyda halkının yardım çağrılarına yanıt olarak ve vilayetteki etkili taraflarla koordinasyon içinde olduklarını söyledi.

Baba, "Savunma ve İçişleri Bakanlıkları tarafından bir güvenlik konuşlanma planı hazırlandı, bu planın amacı devletin otoritesini ve yasanın üstünlüğünü tesis etmek ve kanun dışı silahlı grupları silahsızlandırmak." dedi.

Çatışmalar, ilin güney kırsalındaki Kenaker beldesi ile batı kırsalında devam ediyor.

Bu arada Dürzi liderlerinden Hicri, gelişmelerle ilgili yazılı açıklama yaparak, Suriye ordusu ve güvenlik güçlerinin bölgeye girişine izin vermeyeceklerini söyledi. Hicri, Suriye yönetimini Bedevi aşiretlere askeri destek vermekle suçlayarak "acil uluslararası koruma" çağrısı yaptı.

Hicri'nin açıklama yaptığı sıralarda İsrail savaş uçaklarının, Suriye'nin güneyindeki Kuneytra-Süveyda- Dera hattı boyunca uçuş yaptığı görüldü.

Suriye resmi haber ajansı SANA'ya göre, Savunma Bakanlığı ile iç güvenlik güçleri, çatışmayı sona erdirmek, gerginliğin tırmanmasını önlemek ve vatandaşlar ile mülklerini korumak amacıyla Süveyda'nın kuzeybatısında Dour köyünde konuşlandı.

Savunma Bakanlığı birlikleri, ili kontrol altına almak ve çatışmaları sonlandırmak amacıyla kuzeybatı ve kuzey eksenlerinde ilerleyişini sürdürdü. Dour köyü, daha sonra birlikler tarafından kontrol altına alındı.

İsrail savaş uçakları, Süveyda'nın kuzeybatısındaki Mezra ve güneyindeki Kenaker köylerinde, Savunma Bakanlığına ait konvoyların yakınlarına iki hava saldırısı düzenledi.

Saldırıya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, can kaybı olup olmadığına dair bilgi bulunmuyor.

İsrail, son birkaç saat içinde Suriye Savunma Bakanlığına ait konvoyların yakınlarını toplam beş kez hava saldırısıyla hedef aldı.

Suriye Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasra, X platformundan Süveyda'daki olaylara ilişkin yaptığı açıklamada, Savunma Bakanlığı bünyesindeki askerlere seslenerek, "Vatandaşlarınıza sahip çıkın. Onları hedef alan çetelerle halkın arasına set olun. Kamu ve özel mülklere yönelik her türlü yağmaya karşı tetikte olun. Her türlü ihmal kayda geçer, her gevşeklik hesabını verir." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Süveyda'da güvenliğin yeniden sağlanması için görevli birliklerden aktif katkı beklediklerini belirten Ebu Kasra, "Her zaman olduğu gibi, halkın yanında duran, onların koruyucusu olan askerler olun." çağrısında bulundu.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Suriye'nin güneyine yönelik saldırılarını, "Dürzilere zarar verilmesine izin vermeyeceğiz, İsrail kenarda durmayacak." sözleriyle savundu.

Katz, saldırıların "Suriye rejimine açık bir mesaj ve uyarı" niteliği taşıdığını ifade etti.

Savunma Bakanlığı: Süveyda'daki çatışmalarda kontrol süreci ilerliyor

Suriye Savunma Bakanlığı Sözcüsü Hasan Abdulğani, devlet televizyonu İhbariyye'ye yaptığı açıklamada, Süveyda'daki çatışmaların tüm şiddetine rağmen kontrol altına alınma sürecinin ilerlediğini belirtti.

"Birçok cephede ilerleme kaydettik, şu anda Süveyda kentine oldukça yakınız" diyen Abdulğani, kırsaldaki çiftlik bölgesinin kontrol altına alındığını, Kenakir'in de kısa süre içinde güvenlik güçlerinin denetimine geçeceğini ve ilerleyen birliklerin Mezra köyünü de kontrol altına aldığını kaydetti.

Bölgeye sevk edilen birliklerin aktif savaş amacı taşımadığını, hedeflerinin çatışmaları sona erdirip kamu güvenliğini yeniden sağlamak olduğunu vurgulayan Abdulğani, "Savunma Bakanlığı güçleri şu anda Süveyda şehir merkezine 4-5 kilometre mesafede. Sahadaki gelişmelere göre gerektiğinde müdahalede bulunacağız. Diğer illerde olduğu gibi burada da güvenlik ve istikrarı sağlayarak kontrolü devlet kurumlarına devredeceğiz." dedi.

Abdulğani, Dürzi lider Şeyh Hikmet el-Hicri'ye bağlı grupları yasa dışı oluşumlar olarak tanımlayarak, Süveyda'daki kanaat önderleri, sivil toplum temsilcileri ve ruhani liderlerle temasların sürdüğünü, çözüm için iletişim kanallarının açık tutulduğunu vurguladı.

İsrail'in Savunma Bakanlığı konvoylarını doğrudan hedef almadığını belirten Abdulğani, "Muhtemelen boş arazilere yönelik hava saldırıları düzenlendi." dedi.

Abdulğani, "Biz kimseyle savaşmıyoruz, yalnızca yasa dışı silahlı grupları takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

İsrail ordusu "çok sayıda tankı" vurduğunu duyurdu

Öte yandan İsrail ordusu, Dürziler ile Bedevi Arapların çatışmalarına sahne olan Süveyda ili yakınında "çok sayıda tankın" hedef alındığını açıkladı.

Açıklamada, Süveyda yakınındaki Semii köyü çevresinde "çok sayıda tankın" vurulduğu belirtilerek, saldırıya ilişkin detaylı bilginin gelecek saatlerde paylaşılacağı aktarıldı.

İsrail hükümeti, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin devrilmesinden sonra Dürzi bölgesinin ülkeyle entegrasyon arayışlarına sekte vurarak Şam yönetimine karşı Dürzi azınlığa askeri ve siyasi destek vadetmişti.

Süveyda'da dün sabah saatlerinde Dürzi grupların Bedevi Arap aşiretlerine ait bazı araçlara el koymasının ardından küçük çaplı silahlı çatışmalar başlamıştı.

Taraflar karşılıklı olarak bazı sivilleri kaçırıp alıkoyarken çatışmalar şiddetlenmiş, en az 30 kişi ölmüş, 100 kişi yaralanmıştı.