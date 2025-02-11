Süveyş Kanalı Genişletildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Süveyş Kanalı Genişletildi

Mısır, küresel ticareti desteklemek amacıyla Süveyş Kanalı'nın genişletme projesini tamamladı.

11.02.2025 20:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mısır, uluslararası ticaret trafiğini karşılama kapasitesinin geliştirilmesi amacıyla uzun süredir devam eden Süveyş Kanalı'nın genişletme projesinin hayata geçtiğini bildirdi.

Süveyş Kanal İdaresi Başkanı Usame Rebi tarafından yapılan açıklamada, Süveyş Kanalı'nın genişletilmesini kapsayan projenin tamamlandığı ve bunun küresel ticaret hareketliliğine katkı sağlayacağı belirtildi.

Projenin kanalın kapasitesini güçlendirdiğini aktaran Rebi, kanaldan günlük gemi geçiş sayısının 6 ila 8 arasında arttığını ifade etti.

Rebi, bu projenin küresel ticaret için en yüksek seyir güvenliğine ulaşmak ve deniz taşımacılığındaki yeni gelişmelere uyum sağlamak hedefiyle hayata geçirildiğine dikkati çekti.

Süveyş Kanalı'nı genişletme projesi, 24 Mart 2021'de "Ever Given" isimli dev konteyner gemisinin karaya oturmasının ardından gündeme gelmiş, Mısır, kazanın ardından kanalın güney kısmını genişletme planını duyurmuştu.

Kanalın bazı kısımlarına paralel kanallar yapılıp, çeşitli alanlarının genişletilmesi ve derinleştirilmesi üzerinden bu projeyle Süveyş Kanalı'nın artan gemi trafiğine uyum sağlama kapasitesinin geliştirilmesi amaçlanıyordu.

"Ever Given" isimli dev konteyner gemisi, kum fırtınası ve kötü hava koşulları nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi sonucu 24 Mart'ta Süveyş Kanalı'nda kıyıya çarparak kaza yapmıştı.

Geminin kanalda sıkışarak geçiş yolunu kapatmasıyla kanalın iki yakasında uzun gemi kuyrukları oluşmuş ve deniz trafiğinin durması nedeniyle ham petrol, LNG (sıvılaştırılmış doğal gaz) ve pek çok ürün sevkiyatında aksamalar yaşanmıştı.

Süveyş Kanal İdaresi, 6 gün süren çalışmaların ardından 29 Mart'ta dev yük gemisini yüzdürme çalışmalarının başarıyla sonuçlandığını ve kanalın, deniz trafiğine açıldığını açıklamıştı.

Bu süreçte Mısır'ın günlük yaklaşık 12-14 milyon dolar zarara uğradığı tahmin edilirken, kazadan sonra göller bölgesine çekilen Ever Given'ın küresel ticarete verdiği günlük zararın ise 10 milyar dolar civarında olduğu belirtilmişti.

Kaynak: AA

Süveyş Kanalı, Ekonomi, Güncel, Dünya, Mısır, Son Dakika

Son Dakika Güncel Süveyş Kanalı Genişletildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:07 Donald Trump Gazze planında ısrarcı: ’Buraya sahip olacağız, burayı elimizde tutacağız’ Donald Trump Gazze planında ısrarcı: 'Buraya sahip olacağız, burayı elimizde tutacağız'
20:49 İstanbul’daki Akasya AVM’de yangın paniği İstanbul'daki Akasya AVM'de yangın paniği
20:45 Netanyahu: Rehineler cumartesiye kadar serbest bırakılmazsa ateşkes sona erecek Netanyahu: Rehineler cumartesiye kadar serbest bırakılmazsa ateşkes sona erecek
20:40 Eren Elmalı, Galatasaray’a transfer oldu Eren Elmalı, Galatasaray'a transfer oldu
18:23 İstanbul’da yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir günlük ara verildi İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir günlük ara verildi
08:52 İstanbul’da 4 ilçe beyaza büründü İstanbul'da 4 ilçe beyaza büründü
08:52 Yalıda çalışan hizmetçi Reha Muhtar’ı soyup soğana çevirdi Yalıda çalışan hizmetçi Reha Muhtar'ı soyup soğana çevirdi
08:49 Piyasa değeri 2 milyar lira Kanser hastalarına sahte ilaç sattılar Piyasa değeri 2 milyar lira! Kanser hastalarına sahte ilaç sattılar
08:34 Galatasaray, Frankowski’nin maliyetini açıkladı Galatasaray, Frankowski'nin maliyetini açıkladı
08:33 Boşanacakları iddia edilmişti... Şilan Makal’dan iddialara fotoğraflı yanıt geldi Boşanacakları iddia edilmişti... Şilan Makal'dan iddialara fotoğraflı yanıt geldi
08:22 Asil Nadir’in vasiyeti ortaya çıktı: Son yolculuğumda bulunmasınlar Asil Nadir'in vasiyeti ortaya çıktı: Son yolculuğumda bulunmasınlar
08:08 İstanbul’da 9 belediyeye terör operasyonu İstanbul'da 9 belediyeye terör operasyonu
07:58 Balkona stoklanan cep telefonu bataryaları bomba gibi patladı, mahalleli sokağa döküldü Balkona stoklanan cep telefonu bataryaları bomba gibi patladı, mahalleli sokağa döküldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2025 21:48:16. #1.11#
SON DAKİKA: Süveyş Kanalı Genişletildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.