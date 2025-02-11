Süveyş Kanalı Genişletildi

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Mısır, uluslararası ticaret trafiğini karşılama kapasitesinin geliştirilmesi amacıyla uzun süredir devam eden Süveyş Kanalı'nın genişletme projesinin hayata geçtiğini bildirdi.

Süveyş Kanal İdaresi Başkanı Usame Rebi tarafından yapılan açıklamada, Süveyş Kanalı'nın genişletilmesini kapsayan projenin tamamlandığı ve bunun küresel ticaret hareketliliğine katkı sağlayacağı belirtildi.

Projenin kanalın kapasitesini güçlendirdiğini aktaran Rebi, kanaldan günlük gemi geçiş sayısının 6 ila 8 arasında arttığını ifade etti.

Rebi, bu projenin küresel ticaret için en yüksek seyir güvenliğine ulaşmak ve deniz taşımacılığındaki yeni gelişmelere uyum sağlamak hedefiyle hayata geçirildiğine dikkati çekti.

Süveyş Kanalı'nı genişletme projesi, 24 Mart 2021'de "Ever Given" isimli dev konteyner gemisinin karaya oturmasının ardından gündeme gelmiş, Mısır, kazanın ardından kanalın güney kısmını genişletme planını duyurmuştu.

Kanalın bazı kısımlarına paralel kanallar yapılıp, çeşitli alanlarının genişletilmesi ve derinleştirilmesi üzerinden bu projeyle Süveyş Kanalı'nın artan gemi trafiğine uyum sağlama kapasitesinin geliştirilmesi amaçlanıyordu.

"Ever Given" isimli dev konteyner gemisi, kum fırtınası ve kötü hava koşulları nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi sonucu 24 Mart'ta Süveyş Kanalı'nda kıyıya çarparak kaza yapmıştı.

Geminin kanalda sıkışarak geçiş yolunu kapatmasıyla kanalın iki yakasında uzun gemi kuyrukları oluşmuş ve deniz trafiğinin durması nedeniyle ham petrol, LNG (sıvılaştırılmış doğal gaz) ve pek çok ürün sevkiyatında aksamalar yaşanmıştı.

Süveyş Kanal İdaresi, 6 gün süren çalışmaların ardından 29 Mart'ta dev yük gemisini yüzdürme çalışmalarının başarıyla sonuçlandığını ve kanalın, deniz trafiğine açıldığını açıklamıştı.

Bu süreçte Mısır'ın günlük yaklaşık 12-14 milyon dolar zarara uğradığı tahmin edilirken, kazadan sonra göller bölgesine çekilen Ever Given'ın küresel ticarete verdiği günlük zararın ise 10 milyar dolar civarında olduğu belirtilmişti.