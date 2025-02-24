Süveyş Kanalı'ndan 47 Geminin Geçişi - Son Dakika
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Süveyş Kanalı'ndan 47 Geminin Geçişi

Şubat ayı başından beri 47 gemi, Ümit Burnu yerine Süveyş Kanalı'ndan geçmekte.

24.02.2025 14:11
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KAHİRE, 24 Şubat (Xinhua) -- Süveyş Kanalı İdaresi Başkanı Usame Rebi, şubat ayının başından bu yana 47 geminin, Ümit Burnu yerine Süveyş Kanalı'ndan geçmek üzere rotalarını yeniden düzenlediğini duyurdu.

Süveyş Kanalı İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre Rebi söz konusu duyuruyu pazar günü Mısır'ın İskenderiye kentinde düzenlenen 14. Yıllık Uluslararası Deniz Taşımacılığı ve Lojistik Konferansı'nın açılışında yaptı.

Rebi, Kızıldeniz bölgesindeki istikrara yönelik olumlu işaretlerle birlikte gemicilik hatlarıyla devam eden görüşmeler sonucunda bu ay 47 geminin, Ümit Burnu'ndan dolaşmak yerine Süveyş Kanalı'ndan geçmek üzere rotalarını değiştirdiğini belirtti.

Bölgedeki istikrarın sürmesiyle daha fazla gemicilik hattının yeniden Süveyş Kanalı'nı kullanmaya başlayacağına inandığını ifade eden Rebi, Kızıldeniz'deki krizin bölgede "eşi görülmemiş güvenlik zorluklarına" yol açtığını ve küresel tedarik zincirlerinin istikrar ve sürdürülebilirliğine olumsuz etki yaptığını vurguladı.

Süveyş Kanalı'nın gelirleri, Kızıldeniz ve Babülmendep Boğazı'ndaki gerilimler nedeniyle 2024 yılında yüzde 60'ın üzerinde düştü. Bu, yaklaşık 7 milyar ABD doları tutarında bir kayba tekabül ediyor.

Yemen'deki Husilerin, Gazze'yle dayanışma göstermek amacıyla Ekim 2023'te İsrail'le bağlantılı gemilere saldırmaya başlamasıyla Kızıldeniz'deki gerilim artmıştı.

Gazze'de ateşkes anlaşmasının 19 Ocak'ta uygulanmaya başlamasıyla Husilerin gemilere yönelik saldırılarının sona ermesi üzerine Kızıldeniz bölgesi yeniden istikrara kavuştu.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Süveyş Kanalı'ndan 47 Geminin Geçişi - Son Dakika

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