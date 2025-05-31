Tacikistan'da Buzul Gözlem Paneli

Tacikistan ev sahipliğinde düzenlenen uluslararası konferansta, iklim değişikliğiyle mücadelede veri toplamanın ve gözlem faaliyetlerinin kritik rolünün ele alındığı "Küresel Buzul Gözlem Gereksinimi" paneli gerçekleştirildi.

Tacikistan hükümetinin girişimiyle başkent Duşanbe'de 29 Mayıs'ta başlayan "Buzulların Korunmasına ilişkin Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferans"ta son gün oturumları ve panelleri düzenleniyor.

Konferans kapsamında düzenlenen "Küresel Buzul Gözlem Gereksinimi" panelinin moderatörlüğünü Zürih Üniversitesi Buzul Bilimi ve Dinamik Jeomorfoloji Grubu'nda araştırmacı olarak görev yapan Evan Miles yaptı.

Panelde konuşan Tacikistan Hidrometeoroloji Kurumu Başkanı Abdullo Habibullo Kurbonzoda, Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) ile erken uyarı sistemleri, dağlık bölgelerdeki buzul gözlem faaliyetleri ve personel yetiştirilmesi gibi alanlarda yürütülen işbirliğinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Kurbonzoda, bu ortaklığın, Tacikistan'da meteoroloji ile kriyosfer alanındaki uzmanlığın gelişmesine ve buzulların korunmasına katkı sunduğunu ifade etti.

Tacikistan topraklarının önemli miktarını kaplayan buzulların Orta Asya'daki tatlı su kaynaklarının yüzde 60'ını barındırdığını belirten Kurbonzoda, bu kaynakların sınırlı olduğunu ve korunması gerektiğini vurguladı.

Kurbonzoda, konferansın, uluslararası işbirliğini artırarak su kaynaklarının adil paylaşımı ve buzulların korunmasına yönelik somut adımların önünü açacağına inandığını söyledi.

WMO'dan "buzullar için acil gözlem" çağrısı

WMO Hidroloji, Su ve Kriyosfer Direktörü Stefan Uhlenbrook da konuşmasında, dağlık ve erişilmesi güç bölgelerde yürütülen sürekli buzul gözlem faaliyetlerinin, iklim modellerinin geliştirilmesi ve su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi açısından kritik rol oynadığını vurguladı.

Kurum olarak Tacikistan'ın yaklaşık 5 bin metre yükseklikte kurduğu buzul gözlem istasyonlarını takdirle karşıladıklarını belirten Uhlenbrook, bu tür çalışmaların küresel ölçekte örnek teşkil ettiğini kaydetti.

Uhlenbrook, yüksek dağ zirvelerinde gözlem yapılmasının önemine işaret ederek, "150 yıl önce buzulların uzunluğu ve kalınlığının sürekli izlenmesi gerektiği vurgulanmıştı. Hala aynı noktadayız, bu gözlemlere her zamankinden daha çok ve acilen ihtiyacımız var." dedi.