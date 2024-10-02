Tadilat Yapan İşletmeciye Hapis Cezası - Son Dakika
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Tadilat Yapan İşletmeciye Hapis Cezası

Malatya'da çökme öncesi tadilat yapan işletmeciye 2 yıl 2 ay 20 gün hapis cezası verildi.

02.10.2024 13:19
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Malatya'da 9 Kasım 2021'de çöken ve enkazından 13 kişinin yaralı kurtulduğu binada çökme öncesi tadilat yaptıran işletmeciye 2 yıl 2 ay 20 gün hapis cezası verildi.

Malatya 6. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, çöken 2 katlı binada tadilat yaptıran ve tutuksuz yargılanan işletmeci Hikmet D. katılmadı.

Taraf avukatlarının hazır bulunduğu duruşmada mağdur avukatlarının talepleri dinlendi.

Cumhuriyet savcısı, mahkemeye sunduğu mütalaasını tekrar ettiğini belirtti.

Mahkeme, Hikmet D'ye "bilinçli taksirle birden çok kişinin yaralanmasına sebep olmaktan" 2 yıl 2 ay 20 gün hapis cezası verirken, "mala zarar verme" suçundan ise beraatine hükmetti.

İddianameden

9 Kasım 2021'de Malatya'nın merkez Battalgazi ilçesindeki Sıtmapınarı Mahallesi İnönü Caddesi'nde altında iş yerleri bulunan binada çökme meydana gelmiş, 13 kişi enkazdan yaralı kurtarılmıştı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, bir süre tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen Hikmet D'nin "mala zarar verme" ve "taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 9 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

İddianamede, belediye ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerinin inceleme ve araştırmasında, sanığın işlettiği iş yerinde yaptığı tadilat sırasında kolonları kesmesi nedeniyle binanın yıkıldığının tespit edildiği, olaydan sonra ifadesi alınan kişilerin de sanığın, iş yerinin tadilatı sırasında binaya ait üç kolonu kestirmiş olduğunu fark ettiklerini belirttikleri yer almıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tadilat Yapan İşletmeciye Hapis Cezası - Son Dakika

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