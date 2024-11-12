Tahıl Dökülünce Fare İstilasına Dönüştü - Son Dakika
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Tahıl Dökülünce Fare İstilasına Dönüştü

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Hatay'da tahıl yüklü araçlardan dökülen tahıllarla beslenen fareler karayolunu istila etti.

12.11.2024 09:33
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Araçlardan dökülen tahıllarla beslenen fareler, kara yolunu adeta istila etti

Fareleri fark eden Sultan Doğan: "Sayıları oldukça fazlaydı, beni en çok şaşırtan şey o kadar fareyi bir arada ilk defa görmem oldu"

HATAY - Hatay'da tahıl yüklü araçlardan dökülen tahıllarla beslenen yüzlerce fare karayolunu adeta istila etti.

İskenderun ilçesine bağlı Sarıseki Mahallesi'nde E-5 karayolu üzerine tahıl yüklü araçlardan dökülen tahıllar farelere yem oldu. Sayıları yüzleri bulan fareler adeta bölgeyi istila etti. Gözle görülür düzeyde olan fareler, ulaşım için bölgeyi kullananlar tarafından fark edilir seviyede. Yol kenarındaki fare istilasını gören Sultan Doğan, bu durum karşısında şaşkınlığını gizleyemediğini dile getirdi.

"Sayıları oldukça fazlaydı, yani beni en çok şaşırtan şey o kadar fareyi bir arada ilk defa görmem oldu"

İlk kez bu kadar fareyi bir arada gördüğünü dile getiren 53 yaşındaki Sultan Doğan, " Osmaniye'den İskenderun'a gidiyordum, yol kenarında fareleri gördüm. Sayıları oldukça fazlaydı, yani beni en çok şaşırtan şey o kadar fareyi bir arada ilk defa görmem oldu. Fareler bir iki tane değil neredeyse kabile kurmuşlar gibi sayıları çok fazlaydı. Sanırım oradaki yiyeceklerden dolayı yuvaları da orada. Sanırım o civarda tahıllar yola dökülüyor kurutmalık olarak, orada da fareler bundan faydalanıyor. Bildiğimiz farelerden değillerdi, artık bayağı bir büyümüşler tahıllardan dolayı kedi yavrusu kadar kocaman olmuşlardı. Aslında ben farelerden çok korkmuyorum ama buna biraz tiksindim, insan ister istemez kemirgen olduğu için saldırma riski de var elbette ki korkuyoruz bu yüzden. Fareleri teker teker saymadım ama sayıları 50'nin üzerinde gibiydi, o kadar çoktu" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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