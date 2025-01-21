Tainan'da 6,2 Büyüklüğünde Deprem

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TAİPEİ/BEİJİNG, 21 Ocak (Xinhua) -- Çin'in Taiwan bölgesinin Tainan kentinde saat 12.17'de 6,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Çin Deprem Ağları Merkezi, salı günü meydana gelen depremin merkez üssünün 14 kilometre derinlikte olduğunu ve 23,24 derece kuzey enlemi ile 120,51 derece doğu boylamında bulunduğunu açıkladı.

Taipei'de 10 saniyeden fazla süren sarsıntılar hissedilirken, depremden sonra çok sayıda artçı sarsıntı yaşandı.

Yerel basında yer alan haberlere göre Tainan'da çöken bir evden iki kişi kurtarıldı.