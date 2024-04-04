Taiwan'da deprem sonrası 96 artçı sarsıntı kaydedildi

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HUALİEN, 4 Nisan (Xinhua) -- Taiwan'ı sarsan 7,3 büyüklüğündeki depremin ardından, Çarşamba gecesi ve Perşembe sabahı erken saatlerde toplam 96 artçı sarsıntı kaydedildi.

Taiwan Meteoroloji Kurumu'na göre, Beijing saatiyle Çarşamba günü 23.00'dan Perşembe günü 8.20'ye kadar meydana gelen tüm artçı depremlerin merkez üsleri Hualien'in kıyı bölgesinde ve yakınlardaki sularda yer almaktaydı. Kurum, sarsıntıların şiddetinin maksimum 4 büyüklüğüne ulaştığını bildirdi.

Çin'in Taiwan bölgesinin Hualien kenti açıklarında Çarşamba sabahı 7.58'de meydana gelen 7,3 büyüklüğündeki depremde 9 kişi hayatını kaybederken, 1.000'den fazla kişi de yaralandı. Yerel yetkililere göre Perşembe günü saat 12 itibarıyla toplam 101 kişi mahsur kalırken, 34 kişiden ise haber alınamıyor.

Hualien'den bir yetkili Perşembe sabahı erken saatlerde gazetecilere yaptığı açıklamada, trafikteki aksaklıklar nedeniyle zamanında tahliye edilmesinde sıkıntı yaşanan Taroko Manzara Alanı hariç olmak kaydıyla Hualien'deki arama kurtarma çalışmalarının neredeyse tamamlandığını söyledi.

Taiwan'ın dört bir yanından arama ve kurtarma ekipleri Hualien'e geldi. Evlerinin hasar görmesi nedeniyle geçici olarak barınaklarda kalan kişilere çadır ve günlük ihtiyaç malzemeleri temin edildi.