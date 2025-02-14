BEİJİNG, 14 Şubat (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü Zhu Fenglian, Taiwan'daki bir alışveriş merkezinde meydana gelen doğalgaz patlamasında hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralananlara da geçmiş olsun dileklerini iletti.
Taiwan'ın orta kesiminde bulunan Taichung kentindeki bir alışveriş merkezinde perşembe günü meydana gelen patlamada 4 kişi hayatını kaybetmiş, 30 kişi ise yaralanmıştı.
Son Dakika › Güncel › Taiwan'daki Patlama: 4 Ölü, 30 Yaralı - Son Dakika
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