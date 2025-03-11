Takım Elbiseli Fırıncılar Dikkat Çekti - Son Dakika
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Takım Elbiseli Fırıncılar Dikkat Çekti

Kahramanmaraş'ta 3 genç fırıncı, geleneksel fırıncılığı takım elbiseyle modernleştiriyor.

11.03.2025 23:01
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Film çekimi değil: Bunlarda takım elbiseli fırıncılar

Kahramanmaraş'ta 3 girişimci genç, fırıncılık mesleğine farklı bir soluk getirerek takım elbiseleriyle çalışması dikkat çekiyor

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta 3 girişimci genç, fırıncılık mesleğine farklı bir soluk getirdi. Geleneksel fırıncılığı modern bir dokunuşla buluşturan 3 arkadaşın, takım elbiseleriyle çalışması dikkat çekiyor

Merkez Onikişubat ilçesinde genç girişimciler 25 yaşındaki Mehmet Çağlarsu, Emre Bolat ile 26 yaşındaki Hurşit Kaan Bolat fırıncılık mesleğini geleneksel yöntemlerle modern bir anlayışla birleştirerek sektöre yeni bir soluk kazandırdı. Fırıncılıkta alışılagelmiş imajı değiştiren gençler, takım elbiseli çalışma konsepti ile müşterilerin ilgisini çekti. Fırıncılık mesleğini sadece pide ve yemek pişirmek olarak görmeyen gençler, aynı zamanda bir sanat ve hizmet anlayışı olarak ele alarak çalışması beğeni topluyor.

"Önce şaşırıyorlar, sonra tebrik ediyorlar"

Genç girişimcilerden Emre Bolat, "Biz bu mesleği yıllardan bu yana yapıyoruz. Mesleği geliştirmek adına bir çalışmada bulunarak arkadaşlarla takım elbise ile çalışmaya karar verdik. Dünyada böyle bir şey yok, biz de bu şekilde çalışmaya karar verdik"dedi.

Çekirdekten yetiştiklerini ve 13 yıldır fırıncılık yaptıklarını belirten Bolat," Takım elbise ile çalışmak güzel gidiyor ve dikkat çekiyor. Buraya ilk defa gelenler şaşırıyor, sonra bizi tebrik ediyor"diye konuştu.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kahramanmaraş, Ekonomi, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Takım Elbiseli Fırıncılar Dikkat Çekti - Son Dakika

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