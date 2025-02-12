Ümraniye'de takla atan otomobilde sıkışarak yaralanan sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
TEM Otoyolu Ümraniye Kavşağı'nda ilerleyen Esat A. idaresindeki 34 EN 0449 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.
Bariyerlere çarpıp kırarak yolun dışına çıkan araç takla atarken, sürücü araçta sıkıştı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye görevlilerince araçtan çıkarılan yaralı sürücü, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Takla Atan Araçta Sıkışan Sürücü Kurtarıldı - Son Dakika
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