Taklimakan Çölü\'nde Yeşil Devrim

Taklimakan Çölü'ndeki yeşillendirme çalışmalarından çeşitli görüntüler

Bir zamanlar kum fırtınalarının gökyüzünü kararttığı, rüzgarın acımasızca hüküm sürdüğü Taklimakan Çölü, bugün yumuşak esintilerin meyve bahçelerini okşadığı bir yaşam alanına dönüştü.

Eskiden "Ölüm Denizi" olarak anılan bu ıssız topraklar, bölge halkının kararlı adımları ve emekleriyle şimdi hayallerin kök salıp yeşerdiği bir diyar haline geldi.

Taklimakan, geçmişte yaşamın neredeyse imkansız olduğu bir coğrafyaydı. Ancak bir grup insan, bu çorak araziye karşı mücadele ederek, yeşil bir gelecek hayalini toprağa ekti.

Yıllar süren çabalar sayesinde Taklimakan Çölü artık yıkımın değil, yeşil hayallerin gerçeğe dönüştüğü bir yaşam alanı haline geldi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri bildiriyor. (XHTV)