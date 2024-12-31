Taksim\'de Yeni Yıl Coşkusu: Çiçekçilere Akın

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Harun ŞAHBAZOĞLU/İSTANBUL, -TAKSİM'de yeni yıl dolayısıyla vatandaşlar çiçekçilere akın etti. Eşi ile birlikte çiçek alan Gül Süslü, "Gezmek için geldik. Şehir dışından geliyoruz. Eşim aldı çiçekleri. Genelde herkes kokina çiçeği alıyor ama biz farklı olsun istedik. Mavi çiçeğin yeni anlamı aşk" dedi.

Taksim Meydanı'nda yeni yıla saatler kala yoğunluk devam ederken, yakınlarına çiçek almak isteyenler çiçekçilere akın etti. Çiçekçilerde yoğunluk gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürdü.

'MAVİ ÇİÇEĞİN YENİ ANLAMI AŞK'

Eşi ile birlikte yeni yılı kutlamak için Taksim'e gelen Gül Süslü, "Gezmek için geldik. Şehir dışından geliyoruz. Çok kalabalık olduğu için Taksim, bir an önce evimize gideceğiz ve orada vakit geçireceğiz. Eşim yurt dışından geldi ben ise Samsun. Eşim aldı çiçekleri. Genelde herkes kokina çiçeği alıyor ama biz farklı olsun istedik. Mavi çiçeğin yeni anlamı aşk" diye konuştu. Eşi Muhammet Süslü ise, "Yeni yıl herkese sağlık mutluluk ve huzur getirsin inşallah" ifadelerini kullandı.

'AİLEME HEDİYE ALMAK İSTEDİM'

Annesine ve kardeşine hediye almak için Taksim Meydanı'na gelen 9 yaşındaki Hüsna Zana Yılmaz ise, "Babamı zor ikna edip, aileme hep birlikte bir hediye almak istedim. Kardeşime bir ayı alacağım, kendini çok istiyordu" dedi.