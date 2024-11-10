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İntihar girişimi vakası dolayısıyla işletmeye kapatılan Taksim Metro İstasyonu yeniden açıldı.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "M2 Yenikapı- Hacıosman Metro Hattı Taksim İstasyonu, bir yolcunun intihar girişiminde bulunması nedeniyle işletmeye kapatılmıştır. Seferler Yenikapı- Şişhane ve Osmanbey-Hacıosman istasyonları arasında normal işletme döngüsünde yapılmakta, Şişhane-Osmanbey arasında ise ring seferleri olarak yapılmaktadır." ifadesi kullanıldı.

Yapılan ikinci paylaşımda seferlerin normale döndüğü duyuruldu.