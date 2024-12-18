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Talas'ın Projesi Avrupa Finalinde

Talas Belediyesi'nin 'Mutfakta Dönüşüm Var' projesi, Avrupa'da finale kalarak başarı elde etti.

18.12.2024 13:46
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Talas Belediyesinin hayata geçirdiği "Mutfakta Dönüşüm Var" projesi, Avrupa'da 12 bin 724 proje içinde finale kalarak son 15 proje arasına girdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belçika'nın koordine ettiği, Avrupa Atık Azaltım Haftası girişiminin bu yıl "Gıda Atıkları" temasıyla düzenlediği yarışmaya, 29 ülkeden 12 bin 724 proje katıldı.

Talas Belediyesinin, yemek yapımında kullanılan malzemelerden arta kalanları değerlendirerek yeni lezzetler ortayı çıkardığı "Mutfakta Dönüşüm Var" projesi de büyük başarı göstererek son 15 proje arasına girdi.

Proje kapsamında evlerde yemek yapımı esnasında kullanılan malzemelerden kalanlar değerlendirilerek yeni lezzetler ortaya çıkartılıyor.

Talas Belediyesinde görev yapan mutfak şeflerinin rol aldığı projede yemekler, Zincidere 100. Yıl Mesire Alanı, Osmanlı Kültür Sokağı, Ali Dağı Kafe gibi tarihi ve doğal güzelliklerinde halka açık olarak yapılıyor ve hazırlanan videolar sosyal medya hesaplarından paylaşılıyor. Özellikle ev hanımlarının yakından takip ettiği yemek tarifleri, sofralardaki yerini alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, sıfır atık ve çevre konusuna büyük önem verdiklerini belirtti.

Projelerinin Avrupa'da finale kaldığı aktaran Yalçın, "Daha önce de Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan Hanımefendiden Sıfır Atık Proje Geliştirme Ödülü almıştık. Çevre ve sıfır atık konusunda önemli projeleri hayata geçiriyoruz. Okul öncesi çocuklarımıza yönelik 'Sıfır Atık Eğitim Seti' bunlardan biri, Mutfakta Dönüşüm Var projesi bunlardan biri. Bu son projemizin Avrupa'da 29 ülkeden 12 bin 724 proje arasında finale kalması, yaptığımız işin önemini ve kalitesini göstermesi açısından bizi oldukça mutlu etti." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Talas'ın Projesi Avrupa Finalinde - Son Dakika

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