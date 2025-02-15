Talas\'ta Çiftçilere Ücretsiz Eğitim

Güncel

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Konca, okuldaki derslerinin dışında kalan zamanlarda Talas ilçesindeki çiftçilere 10 yıldır gönüllü eğitim veriyor.

Talas Belediyesinin ilçede tarım ve hayvancılığı geliştirmek amacıyla başlattığı çalışma kapsamında, ERÜ işbirliğiyle gerçekleştirilen eğitim programlarıyla üreticilerin kış döneminde boş vakitlerini verimli geçirmeleri sağlanıyor.

Üniversitedeki derslerinin ardından çiftçiler için yola düşen Konca, mahallelerdeki sosyal tesislerde bir araya geldiği üreticilere hayvanların bakımı ve beslenmesi, aşılama, ekim zamanında yapılması gerekenler, hasat dönemi gibi farklı konuları anlatıyor.

Prof. Dr. Yusuf Konca, AA muhabirine, 35 yıldır tarımla ilgilendiğini, akademi hayatında çiftçileri yalnız bırakmamak için Talas Belediyesi ekipleriyle 10 yıldır mahalle mahalle dolaşıp etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

Sosyal belediyecilik kapsamında projeler yürüten Talas Belediyesinin önemli işlere imza attığını vurgulayan Konca, çiftçilerin ayağına giderek kırsaldaki eğitimle hem kalitede hem de üretimde artış hedeflediklerini dile getirdi.

Hayvancılığın yanı sıra bitkisel üretimde de yine benzer çalışmalar yapıldığına dikkati çeken Konca, şöyle konuştu:

"Mahallelere gittiğimde yeni yem kaynaklarını, hayvancılıkta uygulanan teknolojileri, hayvan beslemeyle ilgili eksik olan tarafları, ne yapmaları gerektiğini, hijyenik gıda üretimi, süt ve ürünlerini ya da besi hayvanlarının üretimlerini nasıl yapmaları gerektiğiyle ilgili çiftçimize bilgi aktarıyoruz. Sorularına da cevap vermenin yanı sıra ahırlara giderek çiftçimize destek sağlamaya çalışıyoruz. Bu işin sevindirici tarafı çiftçilerimizin burada anlattıklarımızı uygulamaları."

"Çiftçilerimize minnet borcumuzu ödemeye çalışıyoruz"

Geçen yıl çiftçilere elektrikli çit yaptıklarını belirten Konca, kendisine Talas Belediyesi ekiplerinin de destek verdiğini dile getirdi.

Konca, "Hem öğrencilerimizle üniversitenin amfi tarafında oluyoruz hem de böyle köylere geliyoruz. Her ikisinden de çok mutluluk duyuyorum çünkü öğrenciler bizim yapacağımız işleri yapacaklar. Biz de böyle yerlerden geldik ve dolayısıyla ülkemiz adına çiftçilerimize minnet borcumuzu ödemeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Kış dönemi olmasına rağmen başka köylerden de eğitime katılan çiftçilerin olduğunu anlatan Konca, çiftçilerle gönüllü bir araya gelmekten mutlu olduğunu ifade etti.

Eğitimlerde sosyal tesislerin de önemli olduğunu dile getiren Konca, "Üreticilerimiz akşam vakti bile gelip kahve ya da kafeterya nerede uygunlarsa yine eğitimi devam ettirmeye çalışıyoruz. Çok şükür ki artık böyle güzel tesisler var. Çiftçi eğitimleri için her geldiğimizde kullanabiliyoruz. Bizim için iyi bir buluşma noktası oldu." dedi.

"İnsanın gönlünü katarak verdiği destekler daha anlamlı"

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da ilçede bulunan 22 mahallede çiftçileri üretim aşamasında desteklediklerini belirtti.

Çiftçilere hem ziraat hem de hayvancılık konusunda destek verdiklerini söyleyen Yalçın, şunları kaydetti:

"Tohum desteği, hayvancılık yapanlara koyun yıkama, fidan dağıtımı, gübre kompost, ekim ve ağaç sulama makineleri ile tarladaki taşları toplamak için de makine alıp çiftçilerimizin hizmetine verdik. Bu arada köylerimize yaptığımız kültür evlerinde sürekli eğitim veriyoruz. Prof. Dr. Yusuf Konca Hocamız da gönüllü bize yardımcı oluyor. Gönüllü insanın gönlünü katarak verdiği destekler daha anlamlı oluyor. Çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşan insanlarımız bundan faydalanıyor. Türkiye için üretimde bulunan, çiftçi ve hayvancılıkla uğraşan kardeşlerime ve bu insanlara gönüllü olarak destek verenlere de teşekkür ediyorum."

Çiftçi Fatih Köroğlu da Talas Belediyesinin yaptığı tesise gelen Yusuf Konca'nın çiftçilere düzenli eğitim verdiğini söyledi.

Çiftçilerin bu durumdan memnun olduğunu vurgulayan Köroğlu, "Bir profesörümüzün bilgi vermesi, bizim için iyi bir şey. Köyümüze ücretsiz olarak gelmesi, köylümüzün bilgilenmesi gurur verici. Önceden böyle bir şey yoktu. Köylerimiz çok gerideydi, hiçbir şey bilmiyordu ama şimdi köylerimiz her şeyi biliyor." ifadelerini kullandı.