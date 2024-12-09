Tanzanya'da 22 Mahkum Affedildi

Tanzanya Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan, ülkenin ana karasını oluşturan Tanganika'nın 63. bağımsızlık yıl dönümünde 22 mahkumu affederek, 1526 mahkuma da ceza indirimi getirdi.
Cumhurbaşkanı Hassan, bağımsızlık töreninde yaptığı konuşmada, hafif suçlardan hüküm giyen mahkumlardan bazılarının bağımsızlık kutlamaları vesilesiyle serbest bırakıldığını söyledi.
Af kapsamında bugün 22 mahkum serbest bırakılırken, 1526 mahkuma ise ceza indirimi uygulanacak.
Tanzanya İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da affedilen kişilerin yeniden topluma entegre olacağına dair umutlu olunduğu kaydedildi.
Açıklamada, " Hükümet, bugün serbest bırakılan mahkumların topluma geri dönmelerini, ulusumuzun inşasında yurttaşlarıyla işbirliği yapmalarını ve kendilerini tekrar cezaevine götürecek eylemlerden kaçınmalarını beklemektedir." ifadesi kullanıldı.
1880'lerden 1919'a kadar Alman sömürgesi olan Tanzanya toprakları, Milletler Cemiyeti'nin kurulmasıyla İngilizlerin hakimiyetine geçti.
Bağımsızlık hareketlerinin alevlenmesinin ardından, 1961'de özgürlüğünü kazanan Tanganika, 1963'te İngilizlerden bağımsızlığını alan Zanzibar ile 1964'te birleşerek bugünkü Tanzanya adını aldı.
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