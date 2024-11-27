Tanzanya'da Çöken Binada Ölü Sayısı 29'a Yükseldi

DARÜSSELAM, 27 Kasım (Xinhua) -- Tanzanya'nın Darüsselam kentinin Kariakoo banliyösünde çöken binada hayatı kaybedenlerin sayısı 29'a yükseldi.
Tanzanya hükümetinin baş sözcüsü Thobias Makoba 85'ten fazla kişinin enkaz altında kaldığı trajik kaza sonrasında 10 gündür süren kurtarma çalışmalarının askıya alındığını da duyurdu.
Devlet Başkanı Samia Suluhu Hassan'ın geçtiğimiz hafta çarşamba günü, enkazdan 20 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığını açıklamasından bu yana 9 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.
Brezilya'daki G20 zirvesinden döndükten kısa bir süre sonra çöken binada incelemelerde bulunan Hassan, ölü sayısını 20 olarak açıklamıştı.
Dükkanlar ve iş yerlerinin bulunduğu dört katlı bina, 16 Kasım'da çökmüştü.
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