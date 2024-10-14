Taraftarlardan Kadına Şiddete Hayır!

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Taraftar grupları tek yürek oldu, kadına şiddete 'hayır' dedi

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde taraftar grupları, kadınlara ve çocuklara karşı yapılan şiddeti kınamak amacıyla bir araya geldi.

Alanya'da taraftar grupları, kadınlara ve çocuklara karşı yapılan şiddeti kınamak amacıyla bir araya geldi. Alanya'da Atatürk anıtı önünde toplanan çeşitli takımları tutan taraftarlar, kadın ve çocukların maruz kaldığı şiddet ve cinayete karşı tek yürek olup, kadının toplum nezdinde kıymeti ve değerinin önemine dikkat çekerek, açıklama yaptı.

"Toplumsal olaylarda bir bütünüz"

Taraftar grupları, yaptıkları ortak açıklamada; kadınların ve çocukların kendilerini yalnız hissetmemeleri gerektiğini, taraftar grupları olarak her zaman yanlarında olduklarını, günlük hayatta rekabet içerisinde olunsa bile ülkeyi ilgilendiren toplumsal olayların her birinde, birlik ve bütünlük içerisinde olduklarını ifade etti.